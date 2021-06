Die 10 beliebtesten Spiele auf der Nintendo Switch stellen wir euch ebenfalls hier auf MeinMMO vor. Hier verraten wir euch, was die beliebtesten Spiele sind und warum sie so gern gespielt werden.

Die Vorgehensweise wäre aber nicht unwahrscheinlich, da Nintendo bereits beim New 3DS so vorgegangen ist und ältere 3DS-Versionen nicht mehr hergestellt hat.

Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus auf eine höhere Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Unsere Kollegen von der GameStar zeigen sich von dem Vorteil positiv überrascht (via GameStar.de ).Mit DLSS gibt es eine leichte Möglichkeit, bei gleich bleibender Qualität die FPS deutlich zu steigern.

Wann könnte es Infos geben? Nintendo wird am 15. Juni, in derselben Woche wie die E3 2021, einen „Nintendo Direct“-Stream abhalten und wird unter anderem neue Spiele für die Switch vorstellen. Vielleicht werden hier Infos zur Nintendo Switch Pro vorgestellt. Zumindest gehört eine mögliche Vorstellung der Switch Pro auf der E3 zu den heißesten Gerüchten .

Was wird die Nintendo Switch Pro kosten? Bisher ist noch kein offizieller Preis zur Nintendo Switch Pro bekannt, ein Leak hatte aber mehr verraten (Via Gizchina.com ).

