E3 2021: Alle Ankündigungen und Trailer der Nintendo Direct im Live-Ticker

Wir haben eine Umfrage erstellt, in der ihr uns verraten könnt, was ihr von der Nintendo Direct erwartet:

Was könnte euch im Livestream erwarten? Wie es bei E3-Konferenzen immer der Fall ist, wird auch bei den Fans von Nintendo gerade heiß diskutiert, was wir während der Präsentation zu sehen bekommen. Zu den heißesten Gerüchten gehören:

Was ist die Nintendo Direct? Heute, am 15. Juni, findet das letzte große Event der E3 statt. Nach Microsoft und Bethesda , Ubisoft , Square Enix und anderen Firmen ist zum Ende hin Nintendo an der Reihe:

Am 15. Juni findet mit der Nintendo Direct ein weiteres Highlight der E3 2021 statt. MeinMMO verfolgt das Event in diesem Ticker live für euch mit und sorgt mit dieser Übersicht dafür, dass ihr keine wichtige Ankündigung oder Trailer verpasst.

