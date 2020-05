Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 bekommen noch in diesem Jahr ein Remaster. MeinMMO-Autor Max Handwerk kann es kaum fassen – und fühlt sich um Jahre zurückversetzt.

Was wurde da angekündigt? Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 kamen ursprünglich 1999 beziehungsweise 2000 raus. In beiden Spielen musste man per Skateboard in kurzer Zeit möglichst hohe Highscores einsacken, Buchstaben sammeln oder versteckte Videotapes (Videotapes!) finden.

Dabei riss man wahnsinnige Kunststücke auf Maps wie einem verlassenen Schulgelände ab oder machte eine schäbige Lagerhalle unsicher. Überall standen – rein zufällig , natürlich – stets ein paar Rampen rum, die sich in Kombination mit allen möglichen Kanten und Ecken perfekt zum skaten eigneten. Dazu gehörte ein grandioser Soundtrack und eine Auswahl legendärer Skater.

Das alles sollen die Remakes nun auch bringen. Am 4. September 2020 erscheinen sie auf PS4, Xbox One und PC. Und ich für meinen Teil kann es kaum erwarten.

Tony Hawk ist zurück – eine Reise durch die Zeit

Hoffen auf’s Comeback: Zugegeben, als Tony Hawk’s pro Skater 1 und 2 rauskamen, war ich noch ein bisschen zu jung, um die Spiele zu zocken. Mein erstes Tony-Hawk-Spiel war „Underground“, 2003 aus einer Videothek für die PS2 ausgeliehen– man sieht, es war eine andere Zeit.

Das war etwas anders aufgebaut als die alten Pro-Skater-Teile 1 bis 4. So gab es etwa eine lange Story anstatt der typischen Challenges, die THPS sonst in Petto hat. Doch nach Underground war ich infiziert und hab sie alle nachgeholt. Die schon damals etwas angestaubte Optik von Pro Skater 1 und 2 war dabei völlig egal, so genial war die Mischung aus Herausforderung, Tricks und – natürlich – dem immer grandiosen Soundtrack.

Okay, ein bisschen fällt die neue Grafik (rechts) dann doch auf

Jetzt kommen die ersten beiden Teile als Remaster zurück. Wie die Entwickler von Vicarious Visions bei den Kollegen von der Gamepro bestätigten, war Tony Hawk selbst an der Entwicklung des Remakes beteiligt.

Enthalten ist eine bessere Optik, die im Trailer schonmal richtig schick aussieht. Dazu kommen sämtliche Level der Originale und 17 Skater, die man schon damals auswählen konnte.

Features aus späteren Spielen, wie Create-A-Park, sind ebenfall an Bord. Das gilt übrigens auch für einige Tricks, wie den Revert. Gott sei Dank – ohne den wären manche Combos kaum möglich.

Es geht zurück in die altbekannten Level!

Man scheint sich im Allgemeinen aber auf die Wurzeln der Serie zurückzubesinnen, was angesichts einiger doch durchaus vorhandener Ausrutscher in den letzten Jahren vermutlich eine gute Idee ist.

Vor allem Tony Hawk’s Pro Skater aus 2015 bleibt da in schlechter Erinnerung – das war auch heiß erwartet worden, entpuppte sich aber als eine technische Bruchlandung.

Freunde können sich schonmal warm anziehen – Multiplayer kommt!

Multipayer an Bord: Die Freude auf die Remakes ist aber ungebrochen. Schließlich ist es schon ganz schön lange her, dass ich Tony Hawk zum letzten Mal mit einem McTwist von einer Rampe aus durch die Luft fliegen lassen habe. Dass Vicarious Visions es drauf haben, alte Spiele zeitgemäß aufzuarbeiten, haben sie mit der Crash-Bandicoot-Trilogie gezeigt.

Das ganze wird auch zusammen – oder vielmehr gegeneinander – möglich sein. Ob im lokalen Splitscreen (das gibt wieder Highscore-Krieg auf dem Sofa, ich seh’s schon kommen) oder online: Der direkte Wettbewerb um die besten Combos dürfte spannend werden. Gut möglich, dass Tony Hawk sich 2020 noch in die Liste der besten Couch-Koop-Games skatet.