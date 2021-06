Heute Abend, am 12. Juni, startet offiziell die E3 2021. Die erste große Pressekonferenz wird die Ubisoft Forward sein. Sie beginnt ab 21 Uhr deutscher Zeit. Wir erwarten Infos zu Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, dem neuen MMO Riders Republic, Assassin’s Greed und vieles mehr. Wir begleiten das Event auf MeinMMO mit einem Live-Ticker, zeigen euch alle Ankündigungen und alle neuen Trailer.

Das ist der Zeitplan:

Um 20 Uhr beginnt eine Pre-Show mit Infos zu For Honor, Crew 2, Watch Dogs: Legion und weiteren Titeln von Ubisoft.

Ab 21 Uhr startet dann die eigentliche Show mit den Highlights zu den größten Titeln, Trailern und Weltpremieren.

Ab 22 Uhr beginnt die Post-Show mit einem Community-Brief der Rainbow Six-Teams und weiterführenden Infos zu den Spielen der Hauptshow.

Eine Übersicht darüber, was euch heute Abend bei der Ubisoft Forward erwartet, erhaltet ihr hier.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Stream über unseren Live-Kanal auf Twitch mitverfolgen.

E3 2021: Alle Termine im Zeitplan – Wann laufen die Streams?

Live-Ticker zur Ubisoft Forward 2021

16:10: Im Vorfeld schon geleakt: In Far Cry 6 soll man offenbar 3 Kult-Bösewicht der Reihe spielen dürfen.

16:05: Das Highlight heute Abend soll neben Far Cry 6 wohl der neue PvE-Shooter “Rainbow Six: Extraction” werden. Wenn es nach Ubisoft geht, wird der Shooter das im PvE, was Rainbow Six Siege im PvP ist. Hoffentlich heißt das nicht “Am Anfang ignoriert es fast jeder und erst nach 3 Jahren wird es richtig gut.”

Unser Rainbow-Six-Experte Benedict Grothaus hat zusammengestellt, was sich der neue PvE-Shooter vom großen PvP-Bruder abschauen sollte.

16:00: Heute Mittag hat Ubisoft die Fans bereits auf die Show heute Abend eingestimmt. Es lächelt für sie sehr schmal: Giancarlo Esposito. Der Star aus Breaking Bad wird den “Schurken” in Far Cry 6 spielen.

Obwohl die E3 offiziell erst heute Abend startet, gab es im Vorfeld der E3 bereits ein großes Event mit einer riesigen Mengen an Neuvorstellungen:

Das Summer Game Fest 2021 im Live-Ticker – Alle Ankündigungen und neuen Trailer