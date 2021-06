Auf welche Spiele oder Entwickler freut ihr euch heute Abend am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Zudem sind weitere bekannte Firmen dabei, darunter 2K, Bandai Namco, Capcom, Microsoft / Xbox, SEGA, Sony PlayStation, Steam, Square Enix, Tencent Games und Wizards of the Coast.

Was dürfen wir von dem Event erwarten? Das Summer Game Fest dürfte vor allem für Online- und Multiplayer-Fans das interessante Event werden , das in den kommenden Tagen stattfindet. Mit dabei sind viele Firmen, die genau für solche Spiele bekannt sind, darunter.

Wann findet das Summer Game Fest genau statt? Am heutigen Donnerstag, den 10. Juni 2021, um 20:00 Uhr deutscher Zeit beginnt die mehrtägige Veranstaltung mit einem Kickoff, also einer Start-Show, gefolgt von weiteren Events am bis zum 23 Juni.

Insert

You are going to send email to