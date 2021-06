Das heiß erwartete Action-Game Elden Ring hat endlich seinen ersten Gameplay-Trailer und einen Release-Termin bekommen. Die Infos wurden während des Summer Game Fests geteilt.

Wann erscheint Elden Ring? Im neuesten Trailer zu Elden Ring wurde das Release-Datum verraten. Das Spiel erscheint am 21. Januar 2022 für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S und digital für PC.

Den Trailer mit erstem Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Gameplay-Trailer von Elden Ring

Was ist Elden Ring? Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG von den SoulsBorne-Machern FromSoftware. In der Story übernimmt ihr die Rolle eines “Tarnished” und bereist ein Land, das von der Königin Marika the Eternal regiert wird. Elden Ring, die Quelle des Eldtree, wurde zerschmettert.

Die Kinder von Marika, die alle Demigötter sind, haben die Splitter des Rings für sich beansprucht und dadurch neue Macht erlangt. Sie entfachten einen Krieg, der die Welt verwüstet und nur von euch gestoppt werden kann.

In der Open World von Elden Ring werdet ihr sowohl zu Fuß als auch auf Pferden unterwegs sein. Das Kampfsystem wird die Spieler an die Dark-Souls-Games erinnern. Man sieht mehrere Bosskämpfe und auch Passagen, die aussehen wie PvP-Duelle.

Auch die Atmosphäre von Elden Ring scheint klassisch im Stile der Dark-Souls-Reihe zu sein. In dem Trailer sieht man eine triste Welt voller Ruinen, sterbender Natur und wandelnder Leichen.

George R. R. Martin arbeitet in unterstützender Funktion mit an der Geschichte und Spielwelt. Martin ist als Autor der Bücherreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ bekannt, auf der die Serie „Game Of Thrones“ basiert.

Gamer rasten aus

So reagieren die Fans: Innerhalb weniger Minuten nach der Ankündigung ist Elden Ring auf Twitter in die Top-Trends gekommen. Über 100.000 Tweets wurden zu Elden Ring abgeschossen. Die Spieler haben seit der Ankündigung des Spiels auf der E3 2019 vergeblich auf neue Infos gewartet. Nun gibt es nicht nur erstes Gameplay, sondern direkt das Release-Datum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der offizielle Tweet zu dem Trailer hat 20 Minuten nach der Veröffentlichung schon fast 50.000 Likes und über 1.300 Kommentare. Im großen r/games-Subreddit sprang der Thread zu Elden Ring direkt auf den ersten Platz unter den angepinnten Ankündigungen. Nach etwas mehr als 20 Minuten hat er über 500 Kommentare.

Es sieht unglaublich aus. Aber wenn man mir gesagt hätte, dass es Dark Souls 4 sei, hätte ich das geglaubt. […] Top-Kommentar in dem reddit-Thread

Am meisten los ist gerade aber im Elden-Ring-subreddit (via. reddit). Dort sammelten sich innerhalb von 20 Minuten knapp 2.000 Kommentare gesammelt. Dabei drückten die Fans ihren Hype auf unterschiedlichste Weise aus. Viele kommentierten mit “Oh Elden Ring!” als Anspielung auf den ersten Teaser-Trailer des Spiels.

Andere posteten Anspielungen an ältere FromSoftware-Spiele wie Dark Souls mit Kommentaren wie “Humanity Restored” oder “Praise the sun!”. Die Stimmung scheint allgemein sehr gut zu sein und die Spieler freuen sich, nach 2 Jahren endlich neue Infos zu dem Spiel bekommen zu haben.

Mehr zum Summer Games Fest findet ihr in unserem News-Ticker:

Das Summer Game Fest 2021 im Live-Ticker – Alle Ankündigungen und neuen Trailer