Borderlands-Fans können sich auf Nachschub freuen. Ein neuer Looter-Shooter erscheint bald – mit Tiny Tina als Dungeon-Meister!

2K und Gearbox haben eine Katze aus dem Sack gelassen. Für alle Borderlands-Fans gibt es bald Nachschub. Ein neuer Titel setzt die chaotische Tiny Tina ins Rampenlicht und lässt sie erneut ein großes Tabletop-Abenteuer veranstalten, indem ihr jede Menge Waffen plündert und dabei ein absurdes Pen&Paper-Abenteuer erlebt. Damit hat sich der Leak von vor ein paar Tagen bewahrheitet.

Ist das ein DLC zu Borderlands 3? Nein! Tiny Tinas Wonderlands ist ein eigenständiges Spiel. Ein Looter-Shooter, der auf den Waffen von Borderlands basiert, allerdings in einer wahnwitzigen Fantasy-Welt angesiedelt ist.

Das bedeutet, dass es zwar die üblichen Wummen eines Borderlands gibt, die ganze Welt aber vor allem mit Fantasy-Elementen gespickt ist – Ritter, Feuerbälle, Drachen und Feen inklusive. Die sind natürlich alle ein bisschen verrückt, immerhin hat Tiny Tina auch den einen oder anderen Knacks weg und ist dafür bekannt, Spielregeln gerne mal während einer Partie zu ändern.

In gewohnter Borderlands-Manier kann die Koop-Kampagne mit bis zu vier Spielern erlebt werden. Mit dabei sind auch „wiederholbare Endgame-Inhalte“, damit auch nach dem Abschluss der Kampagne noch etwas zu tun ist.

Einen ersten Eindruck von den Inhalten und dem Wahnsinn der Spielwelt könnt ihr hier sehen:

Wann erscheint Tiny Tinas Wonderlands? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber zumindest einen groben Termin haben die Entwickler schon genannt. Das Spiel soll „Anfang 2022“ erscheinen, also zwischen Januar und März.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Tiny Tinas Wonderlands ist auf den meisten großen Plattformen spielbar, dazu gehört:

Xbox Serienes X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

PC (Steam und Epic Games Store)

Tiny Tina reitet den Drachen – und bringt sicher Chaos für die Heldentruppe.

Setting wie aus Borderlands 2: Das Setting dürfte Veteranen der Boderlands-Reihe bereits bekannt vorkommen. Denn schon in Borderlands 2 gab es einen DLC, in dem Tiny Tina eine Tabletop-Pen&Paper-Runde geleitet hat. In „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ schlüpften die Spieler in die Rollen von mutigen Helden (mit Schusswaffen), die eine mittelalterliche Fantasy-Welt retten mussten, die Tiny Tina sich erdachte.

Was im Kern lustig war, hatte jedoch eine ziemlich wichtige Bedeutung. Denn das Pen&Paper-Abenteuer war Tinas Methode, um den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten.

Der DLC zu Borderlands 2 gilt noch heute als der beliebteste und beste der ganzen Reihe. Daher ist nachvollziehbar, dass die Entwickler diesem Setting ein eigenständiges Spiel widmen.

Habt ihr Bock auf Tiny Tinas Wonderlands? Oder ist die „tödlichste 13-jährige des Universums“ ein bisschen zu irre für euch?

