Tiny Tinas Wonderlands ist ein eigenständiges Spiel zu Borderlands. Der Loot-Shooter dreht sich um die üblichen Wummen, allerdings gemixt mit einer style="background-color: #fafafa; color: #1a1d20; font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;">wahnwitzigen Fantasy-Welt mit Drachen, Rittern und Feuerbällen. Im Fokus steht Tiny Tina, die bekannt dafür ist, einen Knacks wegzuhaben. In gewohnter Borderlands-Manier kann die Koop-Kampagne mit bis zu vier Spielern erlebt werden. Mit dabei sind auch „wiederholbare Endgame-Inhalte“, damit auch nach dem Abschluss der Kampagne noch etwas zu tun ist. Der Release ist für Anfang 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S geplant.

