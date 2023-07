Ein abgedrehter Loot-Shooter hätte Destiny 2 als Fantasy-Game werden können, aber die Entwickler ließen es sterben

Loot-Shooter sind ein eigenes Genre mit komplizierten Voraussetzungen. Nicht jeder Titel konnte so stark überzeugen wie Destiny 1 und 2 und doch versuchen sich viele Spiele an dem Projekt und scheitern kläglich. Ich stelle euch nun ein Game vor, das das Zeug dazu hatte, Destiny 2 zu überschatten – doch die Entwickler haben es lieber sterben lassen.

Um welches Spiel handelt es sich? Viele Optionen der Loot-Shooter gibt es ohnehin nicht auf dem Markt und diese, die Destiny 2 eine Konkurrenz bieten sollten, sind entweder vergessen oder gestorben.

Doch was, wenn ich euch sage, dass es tatsächlich einen Titel gab, der Destiny 2 in den Schatten gestellt hätte, es jedoch trotz hohem Potenzial einfach von den Entwicklern liegen gelassen wurde? Ich spreche hier nicht von Anthem oder dergleichen, ich spreche hier von Tiny Tinas Wonderlands.

Tiny Tinas Wonderlands hat eine magische, abgedrehte Welt im Fantasy-Setting, die nicht nur eine coole Story, sondern auch eine Menge Klassen, einen absurden Charakter-Creator und eine große Palette an Waffen und Zaubern bot, denen ihr nachjagen könnt. Trotz eines so soliden Gerüsts wurde das Spiel liegen gelassen und ich frage mich bis heute, warum.

Eine offene Welt, coole Story, Humor und eine Menge absurder Knarren!

Um ehrlich zu sein war ich nie ein wirklicher Boderslands-Fan. Meinen Anfang hatte ich mit Borderlands 3 und das war sogar das einzige Game von Gearbox, das ich angefasst habe. Als ich aber von Tiny Tinas Wonderlands hörte, wurde ich aufmerksam.

Ich hatte das Gefühl, dass dieses Spiel ein guter Ersatz für Destiny 2 sein könnte, wenn man bedenkt, dass jeder Spieler seinen Helden erstellen, eine Klasse wählen, diese aufleveln und schließlich einzigartige Ausrüstung grinden kann.

Ihr habt eine große Auswahl an Klassen mit verschiedenen Fähigkeiten

Ich ließ mich also auf das Spiel ein, erwarb das Game und zockte es sofort an Tag 1 an. Eins vorweg, Tiny Tina ist nicht für jeden Spieler gemacht. Das Spiel nimmt sich selbst nicht ernst, hat viel Humor und versucht euch mit jeglicher Quest zum Lachen zu bringen. Trotz dessen ist das Spiel, weil es nicht so ernst ist, so cool.

Die Map in Tiny Tinas Wonderlands kann auch in der Oberwelt bereist werden

Egal ob ihr gegen jammernde Skelette oder listige Kobolde kämpft, stets sorgen die absurden Voice-Lines der Gegner für Gelächter und grinsende Gesichter – mich eingeschlossen.

Was die Waffen anbelangt, gibt es viele Optionen eure Gegner die Hölle heiß zu machen. Entweder ihr wirkt tödliche Zauber oder schmeißt mit explosiven Baguettes um euch. Es gibt viele Knarren im Spiel, die so absurd sind, dass man sie alle mal gespielt haben möchte.

Ich persönlich dachte mir während meiner Spielzeit tatsächlich „das Spiel ist so gut, es müssen noch einige DLCs mit weiteren Gebieten, Missionen, Waffen und Rüstungen kommen“, doch diese kamen nicht. Das Spiel versandete in ein unbedeutendes Nirvana und als sie doch ein DLC angekündigt hatten, war ich sprachlos.

Was ist aus dem Spiel geworden? Im Grunde nichts. Gearbox kündigte drei „DLCs“ für jeweils 10 € an, die jeweils einen neuen Boss und Loot mit sich brachten. Besiegte man diese Bosse, tauchten neue Areale im repetitiven Endgame-Content der Chaoskammer auf.

Im Grunde ein DLC, das man in wenigen Minuten durchgezockt hat. Nicht nur andere Spieler, sondern auch ich war enttäuscht darüber, denn ich hatte größeres Potenzial gesehen. Ein DLC mit einer großen Map-Erweiterung, eine neue Hauptquest mit Bösewicht, neue Waffen und eventuell frische Klassen.

Da Tiny Tina sich sowieso nicht ernst nimmt, hätte man viel Spielraum gehabt, welche neuen Inhalte hinzugefügt werden könnten. Das geht in Destiny 2 mit seiner ernsten Handlung nicht. Ich war sehr enttäuscht und bin es immer noch, denn die Entwickler haben so ein gutes Spiel zu schnell zu den Akten gelegt.

Trotz der Enttäuschung verweilt Tiny Tina Wonderlands immer noch heruntergeladen auf meiner Festplatte in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein guter DLC veröffentlicht wird, obwohl ich weiß, dass das nie passieren wird.

Was haltet ihr von Tiny Tinas? Findet ihr das Game auch cool oder konnte euch das Setting nicht packen? Lasst mir gerne eure Meinung zu Spielen da, in denen ihr mehr Potenzial gesehen habt!