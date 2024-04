Spieler bekommt komplettes Gaming-Setup für 930 Euro, weil der alte Besitzer „lieber Gras anfassen“ will

Woher kommt das Meme? Touch Grass oder im Deutschen „Gras berühren“ ist ein beliebtes Meme, welches einem vor allem Online begegnet. Damit will man anderen Leuten sagen, er solle doch mal nach draußen gehen, anstatt so viel Zeit in der Wohnung und am PC zu sitzen. Denn der viele Online-Konsum habe seinen Kopf schon ganz matschig gemacht.

