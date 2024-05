Schauspieler von Théoden verstirbt mit 79 Jahren – Die 4 Hobbits zollen Tribut: „Niemand hat Tolkiens Worte so gut gesprochen“

Am 5. Mai 2024 verstarb Bernard Hill. Der Schauspieler war in „Der Herr der Ringe“ als König Thédon zu sehen. Die vier Schauspieler der Hobbits haben sich noch am selben Tag an ihren alten Kollegen erinnert.

Um welchen Schauspieler geht es? Unvergesslich bleiben Bernard Hills Auftritte als König Thédon. Der Anführer von Rohan war in Teil zwei und drei von Peter Jackson Verfilmung des berühmten Tolkien-Epos „Der Herr der Ringe“ zu sehen.

Zu den anderen, bekannten Werken des britischen Schauspielers gehören „Titanic“, „Die Bounty“, oder „Verschwörung der Frauen“.

Bernard Hill ist am 5. Mai 2024, im Alter von 79 Jahren verstorben. Seinen Schauspielkollegen bleibt er aber unvergessen. Nur wenige Stunden nachdem die Nachricht von seinem Tod an die Öffentlichkeit gekommen war, zollten die Darsteller der vier Hobbits dem Verstorbenen Tribut.

Im zweiten Teil der Trilogie war Hill zum ersten Mal dabei – im Film gibt es außerdem einen geheimen Auftritt der Elbin Arwen. Hier seht ihr den Trailer.

„Wir haben ein Mitglied unserer Familie verloren“

Was sagen die Darsteller der Hobbits? Auf der Liverpool Comic Con gab es am 5. Mai, einen Auftritt der vier Hobbit-Schauspieler. Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry) und Billy Boyd (Pippin) wollten kurz vor dem Ende ihres Panels noch an Bernard Hill erinnern.

Sie erzählten von seinem Tod und Sean Astin sagte am Mikrofon, dass sich die vier noch einen Moment Zeit lassen wollen, um kurz etwas über Hill zu erzählen.

„Wir lieben ihn. Er war unerschrocken, lustig, ruppig…“, sagte Astin, und Elijah Wood fügte mit einem Lächeln hinzu, Hill wäre auch „jähzornig“ gewesen.

Anschließend griff Pippin-Darsteller Billy Boyd zum Mikrofon, zeigte auf Dominic Monaghan und erzählte:

Wir haben uns die Filme angesehen und ich sagte zu Dom: Ich glaube, niemand hat Tolkiens Worte so gut gesprochen wie Bernard. Er hat mein Herz und meine Seele gebrochen. Er war ein wundervoller Mann und wird sehr vermisst werden.

Hier seht ihr den Ausschnitt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer hat sonst noch an Hill erinnert? Die Hobbits haben teils auch auf ihren Social-Media-Kanälen an ihren alten Freund erinnert. Etwa Dominic Monaghan via Instagram.

Auch Richard Armitage, der in den „Hobbit“-Filmen als Thorin Eichenschild zu sehen war, postete auf X eine Meldung. Zahlreiche Fans und Liebhaber von Hills Werken haben sich dem angeschlossen.

Obwohl der Schauspieler seit 1976 in zahlreichen, sehr unterschiedlichen Filme zu sehen war, wird er den meisten vermutlich als König Théoden in Erinnerung bleiben.

Er war nicht der erste der Film-Familie, der verstorben ist. Auch Christopher Lee (Sarum), Ian Holm (Bilbo) oder Alan Howard (Saurons Stimme) haben diese Welt bereits in Richtung der unsterblichen Lande verlassen.

Zum Gedenken an den Tod des verstorbenen Ian Holm haben sich dutzende Spieler in Herr der Ringe Online versammelt und haben unter anderem Bilbos letzte Reise nach Bruchtal nachgestellt oder ihm Ständchen gebracht: Spieler erweisen einem ihrer Helden im MMORPG zu Herr der Ringe die letzte Ehre