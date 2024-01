Herr der Ringe: Eigentlich solltet ihr Arwen in einer wichtigen Schlacht gar nicht sehen, doch für 2 Sekunden ist sie im Bild

Ursprünglich sollte die Elbin Arwen eine wichtige Rolle in der Schlacht von Helms Klamm in „Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme“ spielen. Jedoch fiel sie am Ende dem Schnitt zum Opfer. 2 Sekunden mit ihr haben es dennoch in den fertigen Film geschafft.

Peter Jackson plante eigentlich, dass die Elbin Arwen, gespielt von Liv Tyler, in der Schlacht von Helms Klamm eine bedeutende Rolle spielen sollte.

So sollte es etwa Kampfszenen mit ihr und Aragorn geben, in denen die beiden gemeinsam die Feinde niederstreckten.

Hier seht ihr einen deutschen Trailer zu Der Herr der Ringe: Die zwei Türme:

Doch dann änderte der Regisseur seine Meinung. Die Figur wurde aus den Kampfszenen wieder herausgeschnitten. Doch wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr Arwen für einen kurzen Moment im fertigen Film finden.

Der TikToker donmarshall72, der auf seinem Kanal immer wieder Hintergründe und Fakten zu Herr der Ringe teilt, zeigte in einem seiner Clips den Moment, in dem ihr die Elbin während der Schlacht entdecken könnt.

Hier könnt ihr das TikTok-Video von ihm dazu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

In der Szene sieht man, wie die Gruppe Protagonisten in den Hof der Festung rennt. Während die Kamera schwenkt, erblickt man dann aber im Inneren der Mauern oben rechts plötzlich eine weitere Figur in einem rostroten Gewand: Arwen. Sie rennt, mit einem Schwert in der Hand und Pfeilen auf dem Rücken bewaffnet, die Treppe hinauf.

Mehr zu Herr der Ringe könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: „Dafür bin ich nicht Schauspieler geworden“: Deshalb war der „Hobbit“-Dreh für Gandalf-Darsteller Ian McKellen die reinste Qual

Wieso wurde Arwen entfernt? Am Ende entschied sich Peter Jackson jedoch gegen Arwens Auftritt in der Schlacht von Helms Klamm. So soll es zu kompliziert gewesen sein, zu erklären, warum die Elbin plötzlich in der Schlacht zu sehen ist und man wollte an Laufzeit sparen.

Zudem hielt man sich damit auch mehr an die Buchvorlage, in der Arwen ebenfalls nicht in die Kämpfe involviert war.

Also entfernte das Team im Nachhinein die Elbin aus den Shots. Jedoch gibt es Behind-the-Scenes-Material, in dem ihr Arwen in ihrem rostroten Kampfoutfit sehen könnt.

Noch 2024 soll ein neuer Film zu Herr der Ringe erscheinen, der dabei hilft, das Epos von Peter Jackson besser zu verstehen