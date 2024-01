Noch 2024 soll ein neuer Film zu Herr der Ringe erscheinen, der dabei hilft, das Epos von Peter Jackson besser zu verstehen

Noch dieses Jahr erscheint mit „Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ ein Animations-Film, der eine wichtige Schlacht von Mittelerde genauer beleuchtet.

Was ist War of Rohirrim? Es handelt sich dabei um einen neuen Kinofilm, der im Anime-Stil umgesetzt und von einem amerikanisch-japanischen Team betreut wird.

Die Regie führt dabei Kenji Kamiyama, den man etwa bereits für Ghost in the Shell: Stand Alone Complex oder Blade Runner: Black Lotus kennt.

Erste Bilder zum Projekt

Worum geht es in War of Rohirrim? Die Geschichte fokussiert sich auf die Schlacht von Rohan unter dem König Helm Hammerhand.

Er muss sein Reich gegen die Dunländer verteidigen, die unter dem Anführer Wulf gegen die Reiter von Rohan kämpfen. Daneben wird es auch um Helms Tochter Hera gehen, die als Kopf des Widerstandes eine wichtige Rolle in den Kämpfen einnimmt.

Da die Hauptstadt Edoras nicht Mittelpunkt des Kriegs werden soll, baut der König zur Verteidigung die gewaltige Hornburg.

Damit wird auch die Geschichte hinter der Festung in Helms Klamm näher beleuchtet, die ihr bereits aus den „Herr der Ringe“-Filmen kennt, wo die Helden gemeinsam mit König Théoden gegen die Uruk-hai kämpfen.

Zeitlich ist die Geschichte damit noch vor der „Herr der Ringe“-Trilogie verortet.

Eine weitere Serie, die zeitlich vor der bekannten Trilogie spielt, war „Die Ringe der Macht“:

Wann erscheint The War of the Rohirrim? Am 12. Dezember wird The War of the Rohirrim voraussichtlich seinen Kinostart in Deutschland haben.

Ursprünglich sollte der neue Film zu Herr der Ringe bereits am 11. April 2024 herauskommen, wurde aber nach hinten verschoben. Mehr dazu könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Wer spielt die Hauptrollen? Die Hauptrolle von Helm Hammerhand wird Brian Cox (Braveheart) übernehmen, während Gaia Wise (Silent Witness) seine Tochter Hera spricht. Luke Pasqualino (Snowpiercer) werdet ihr als Wulf hören.

Obendrein liefert der Film ein Comeback von Miranda Otto, die schon in der „Herr der Ringe“-Trilogie Éowyn verkörperte. Sie wird in dem kommenden Film eine jüngere Version ihrer Rolle sprechen.

