Nach „Herr der Ringe“ und „Rad der Zeit“ will Amazon nun eine weitere große Fantasy-Reihe verfilmen

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Denn nach Fourth Wing sollen noch vier weitere Bände der Autorin folgen. Der 2. Teil mit dem Titel „Iron Flame“ erscheint am 7. November 2023; in Deutschland ist das Buch ab dem 1. Dezember 2023 verfügbar.

Doch nicht nur am bereits erschienenen Teil, sondern auch an allen geplanten Büchern hat sich Amazon schon die Rechte gesichert.

Laut Deadline wurden Millionen Buchexemplare weltweit in über 40 Sprachen verkauft und „Fourth Wing“ schaffte 25 Wochen lang in der New York Times Bestseller-Liste zu bleiben – 13 Wochen davon auf Platz 1.

Die Amazon MGM Studios sicherten sich in einem Bieterwettstreit die Rechte an der gefeierten Fantasy-Buchreihe von Rebecca Yarros, wie Deadline vor kurzem berichtete.

