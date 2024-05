„Musste ihn aus seiner Umkleidekabine locken“ – George Miller verrät, wie es war, mit Tom Hardy am Set von Mad Max zu arbeiten

Ab dem 23. Mai kann man in Deutschland wieder in die Welt von Mad Max abtauchen. Die große Hauptrolle des Films spielt die Schauspielerin Anya Taylor-Joy, die gegen Chris Hemsworth kämpft. Anya Taylor-Joy war für George Miller die perfekte Wahl, wie er zuletzt schwärmte: „Sie hat etwas Mystisches an sich“: Regisseur von Mad Max erklärt, warum er Anya Taylor-Joy als neue Furiosa ausgewählt hat

In dem Interview mit The Telegraph spricht der 79-jährige Regisseur über die Dreharbeiten mit den beiden bekannten Schauspielern. Er sagt, die beiden seien sehr unterschiedliche Interpreten . Während Theron pünktlich um 8 Uhr für den Dreh fertig gewesen sein soll, war Tom Hardy jemand, der stundenlang zu spät kam.

Die Dreharbeiten zu dem Film waren aber nicht immer einfach, wie George Miller kürzlich in einem Interview mit The Telegraph verriet. Ein großes Problem waren Streitereien mit Hauptdarsteller Tom Hardy und Charlize Theron, die auch schon Hollywood kritisierte.

