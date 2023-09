Charlize Theron kritisiert Hollywood: „Männer altern wie guter Wein, Frauen wie abgeschnittene Blumen“

Wenn man Filme macht, sei Zeit immer präsent – man frage sich, ob der Drehplan verlängert werden kann, ob Zeit für einen weiteren Take ist. In ihrem Privatleben plane Charlize Theron dafür nichts, das gestalte sie „spontaner und eben auch authentischer.“

Harrison Ford wurde gefragt, ob er in seinem Alter denn in den Ruhestand gehen würde. Doch daran ist noch nicht zu denken:

Sie werde oft gefragt, ob sie sich liften lassen hat. Dazu sagt sie: „Mein Gesicht verändert sich, und ich liebe es, dass mein Gesicht sich verändert und altert.“ Wenn Leute sie darauf ansprechen, was sie mit ihrem Gesicht gemacht habe, sage sie: „Bitch, ich altere einfach!“ Das sei das, was nun mal passiert.

Der Prozess des Alterns von Charlize Theron ist durch Filme, Werbungen und Plakate in der Öffentlichkeit verewigt. So werde sie häufig auf die Veränderungen in ihrem Gesicht angesprochen.

Diese Probleme hat die Schauspielerin: Gegenüber allure äußert Charlize Theron, dass sie heutzutage viel mehr Zeit brauche, um sich von Verletzungen in Action-Szenen zu erholen, als damals in ihren 20ern. Das mache sie traurig.

In einem Artikel, der am 18. August 2023 im Online-Magazin „allure“ veröffentlicht wurde, berichtet Charlize Theron im Rahmen eines Interviews über den Alterungsprozess und die Auswirkungen auf ihre Arbeit als Action-Heldin. Gleichzeitig äußert sie den Wunsch nach mehr Verständnis für diesen natürlichen Prozess.

