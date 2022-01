Ex-Moderatorin von LoL prangert live auf Sendung den Sexismus im Gaming an

Indiana „Froskurinn“ Black (30) war 6 Jahre lang eine Kommentatorin für die europäische und chinesische Liga von League of Legends. Jetzt hat sie einen neuen Job in den USA. Dort prangerte sie in einer Live-Sendung den Sexismus im Gaming an. Für ihre emotionalen Ausführungen gab es viel Applaus.

Das ist Froskurrin:

Die 30-jährige US-Amerikanerin war Jahre lang fest mit League of Legends verbunden. Von 2015 bis 2021 moderierte sie Live-Streams aus verschiedenen LoL-Ligen, vor allem aus China und Europa. Die Berichterstattung, die Riot Games zu LoL fährt, gilt als weltweit führend im E-Sport. LoL ist anderen E-Sport-Titeln um Jahre voraus und Froskurinn war ein wichtiger Teil des Broadcast-Teams.

2021 gab sie ihren Rückzug aus LoL bekannt. Sie wechselte zu „G4“, das ist ein Computerspiele-Sender in den USA. Den gab’s ursprünglich zwischen 2002 und 2014 – nach einer langen Pause kam der Sender im November 2021 zurück. G4 ist etwa mit dem vergleichbar, was in Deutschland vor Jahren „GIGA“ war.

In ihrer neuen Rolle moderiert sie Sendungen zum Gaming, spricht Texte, die in Gameplay-Videos zu hören sind, und arbeitet redaktionell.

„Es ist entmenschlichend“

Das sagt sie jetzt: In der Sendung „Gaming Grievances“ am 11. Januar prangerte die Moderatorin den Seximus im Gaming an.

Sie sagte, als sie sich G4 anschloss, sei sie unheimlich froh gewesen, etwas zu machen, was sie schon als Kind selbst gesehen hat, aber jedes Mal, wenn man jetzt über G4 rede, werde darüber gesprochen, dass sie nicht so „fickbar“ sei, wie frühere Moderatorinnen:

Irgendwie ist die Idee entstanden, dass du sagen kannst, wie hart du dir zu einer Frau einen runtergeholt hast und das ist ein Kompliment. Das ist es nicht! Das ist entmenschlichend und es ist schräg! Frauen sind nicht dafür da, damit du dir was Hübsches anschauen kannst. Indiana “Froskurinn” Black

In einer fast 4-minütigen Rede führte Black aus, wie unfair und gesondert Frauen oft behandelt und kritisiert würden. Dabei wird sie immer wieder von Applaus und auffordernden Rufen, weiterzumachen und es den „Leuten zu sagen“, aus dem Studio unterbrochen.

So sagt Froskurrin, dass sie bei einem Video den Text eines anderen vorliest. Für den Teil des Skripts, den sie vorliest, werde sie hart kritisiert. Ihr männlicher Kollege, der die andere Hälfte desselben Skripts vorliest, erhält dafür aber überhaupt keine negativen Kommentare.

Sie sagt, mit diesem Verhalten zeigten Leute nur ihre unterschwelligen Vorurteile. Dadurch würden sie ihr den Tag versauen und gleichzeitig Frauen vom Gaming ausschließen:

Wie wäre es, wenn wir uns für 2022 vornehmen, netter zueinander zu sein und uns selbst mehr zu hinterfragen? Wir können auch die Tatsache genießen, dass Leute hart arbeiten, um kostenlose Inhalte zu produzieren. Wenn ihr das nicht mögt, schaut’s einfach nicht. Indiana “Froskurinn” Black

Es gebe neben einem offensichtlichem Sexismus, bei dem Leute einfach sagen, sie hassten alle Frauen, auch noch einen unterschwelligen Sexismus im Gaming.

Als Beispiel für diesen „nicht so offensichtlichen Sexismus“ nannte Froskurinn spezifisch die Ausführungen von Duncan „Thorin“ Shields auf Twitter über Frauen im E-Sports. Darüber haben wir auf MeinMMO ausführlich berichtet.

Thema stößt auf gewaltige Resonanz

Wie ist die Reaktion? Ein Clip des Videos hat bereits über 1,1 Millionen Views.

Die Reaktionen auf das Video zeigen, dass das Thema polarisiert:

Es gibt auf der einen Seite viel Applaus für die emotionalen Ausführungen von Froskurinn. Leute sagen: „Endlich spricht mal einer den Elefanten im Raum an.” Andere loben es, dass Froskurinn so aus sich rauskommt und finden es „erfrischend“, dass das ganze Studio hinter ihr steht.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen: die Moderatorin würde diese Diskussion als Ausrede nutzen, um berechtigte Kritik an sich und den Formaten des Senders zu unterbinden. Jeder bekomme im Internet „Mist“ ab, das sei nicht nur auf Frauen beschränkt.

