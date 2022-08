Riot zeigt neues F2P-Prügelspiel Project L im Trailer – Fans rufen „Es wird alles verändern“

Der Entwickler Riot hat nun weitere lnfos zum Prügelspiel „Project L“ offenbart, das im Universum des MOBAs League of Legends spielt. Es wird nicht nur ein neuer Kämpfer vorgestellt, sondern auch angekündigt, dass ihr Free2Play in den Ring steigen dürft. Alles Weitere erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um ein Fighting-Game, das im Universum von League of Legends spielt. Ihr werdet also nicht nur in bekannten Arenen kämpfen, sondern auch eine Auswahl von über Helden haben, die ihr für euren Kampf wählen könnt.

Wir hatten schon im November 2021 über die Ankündigung von Project L berichtet, jedoch waren bis dahin nicht viele Informationen bekannt. Jetzt wurde ein neues Video veröffentlicht, in dem ein Riot-Entwickler zu den Fans spricht. Dieser stellt klar, dass „Project L“ beim Release Free-2-Play sein wird. Es ist egal, wo ihr wohnt, wie gut ihr seid oder wie viel Geld ihr ausgeben möchtet, Riot möchte, dass der Spaß im Vordergrund steht.

Hinzukommt, dass Veteranen aus der Fightig-Game-Community am Projekt arbeiten. Sie tüfteln nach der Devise „Wenn es uns nicht gefällt, machen wir es auch nicht“. Es wird also viel Zeit in die Entwicklung und Anpassungen gesteckt, um zu versichern, dass alles glattlaufen wird.

Wird es Monetarisierung geben? Auch zur Monetarisierung hat Riot einiges zu sagen. Dabei stellen sie klar, dass sie mit dem Thema respektvoll umgehen. Sie möchten eure Zeit sowie auch euren Geldbeutel schonen. Vorstellbar wären Skins für Helden, die ihr dann für Echtgeld kaufen könnt. Dabei handelt es sich aber bislang nur um Spekulation.

Eine neue Heldin steigt in den Ring: Um euch auch einen kurzen Einblick in den Fortschritt der Entwicklung zu geben, stellt Riot eine neue Heldin vor: Illaoi, die Krakenpriesterin.

Illaoi, die Krakenpriesterin

Sie kämpft mit der Kraft der Seelen für ihren Tentakelgott. Weitere Informationen zu ihr und was sie so drauf hat, erfahrt ihr im Blog-Post von Riot.

Was sagen die Fans? Viele Fans sind sich einig, dass es sich hierbei um ein cooles Spiel handel. Sie können es kaum erwarten, endlich gegen andere Spieler anzutreten. Dabei meint YouTube-User Yasser Montasser folgendes: „Ich habe das starke Gefühl, dass dieses Spiel einer der größten Hits in der FGC und der Gaming-Community im Allgemeinen sein wird. Viel Glück euch!“

Auch SirNuTS ist ihm einer Meinung und sagt „Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich habe großes Vertrauen, dass Riot das richtig macht. Außerdem ist Illaoi eine Figur, die ich spiele und liebe, das ist unglaublich“. Klickt man sich durch die Kommentare, ist durchweg eine positive Stimmung zu vernehmen.

Was haltet ihr von Project L? Seid ihr gehypt darauf, dass ein cooles Fightig-Game im „League of Legends“-Universum entwickelt wird? Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auf den Release freut.

Riot arbeitet auch an einem MMORPG zu LoL, alles dazu haben wir euch hier zusammengefasst.