Diablo 4: Die erste Erweiterung „Vessel of Hatred“ hat anscheinend schon eine Beta fertig – Das wissen wir bereits

Mit „Vessel of Hatred“ erscheint Ende 2024 die erste Erweiterung für Diablo 4. Details sollen im Sommer bekannt gegeben werden – eine Zahlenfolge deutet jetzt auf eine fertige Beta hin.

Was ist „Vessel of Hatred“? Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung von Diablo 4, der Release ist für Ende 2024 geplant. Die Erweiterung wird eine neue Klasse bringen, die noch nicht in Diablo zu sehen war. Production Director Tiffany Wat hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus in einem Interview ein paar Hinweise auf die neue Klasse verraten.

Laut wowhead wurde die Version von Vessel of Hatred auf dem Server, den Blizzard für interne Tests benutzt, geändert. Dies könnte auf eine bevorstehende Beta hindeuten.

Hier seht ihr einen Trailer zur ersten Erweiterung für Diablo 4:

Veränderte Version lässt auf Beta vermuten

Was ist zur Beta bekannt? Bisher ist nur bekannt, dass sich die Version der Erweiterung auf dem CDM (content distribution network, in etwa: Netzwerk für die Verbreitung von Inhalten) für interne Tests von 2.0.0alpha.49443 zu 2.0.103.52888 geändert hat. Laut wowhead könnte das darauf hindeuten, dass die Alpha-Version von Vessel of Hatred in die Beta übergegangen ist.

Wir haben jedoch noch keine Informationen darüber, wann Blizzard die Erweiterung aus der internen Testphase für die Diablo-4-Community freigeben wird.

Vermutungen zur neuen Klasse und möglichen Begleitern

Gibt es weitere Vermutungen und Leaks? Vor einigen Monaten gab es bereits ein großes Datamining, das für viel Aufmerksamkeit in der Community sorgte. Der Diablo-Experte Rob2628 nahm sich die Liste nochmal vor und sortierte, welche Informationen daraus besonders spannend sein könnten.

Die neue Klasse könnte der „Spiritborn“ sein, eine naturbezogene Klasse, die anscheinend eine Gleve-führende Figur mit Flügeln ist, die einhändig kämpft, Schilde und andere Einhandwaffen nutzt. Rob2628 vermutet außerdem, dass neue Begleiter, die „Mercenarys“, ins Spiel kommen.

Sicher ist bereits, dass die Erweiterung die Dschungel rund um die Stadt Kurast als Thema haben wird.

Wann kommt „Vessel of Hatred“? Die erste Erweiterung für Diablo 4 soll laut Blizzard Ende 2024 erscheinen. Im Sommer dieses Jahres soll eine Ankündigung zu der Erweiterung kommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die verzögerte Season 4 auf Blizzards Planung auswirken wird.

In Season 4 dreht sich alles um die Eisenwölfe – und die kommen aus Kurast. Kurast wird auch der wichtigste Punkt der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred. Wie das zusammenlaufen wird, erfahren wir vermutlich im Sommer. Mehr zu dem Handlungsort der Erweiterung lest ihr hier: Vessel of Hatred soll ein „Schritt nach vorn“ sein – So soll es weitergehen