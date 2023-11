Wir haben die Chefs von Diablo 4 nach der neuen Klasse gefragt und sie haben geantwortet

Associate Game Director Joe Piepiora und Production Director Tiffany Wat standen MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus für Fragen zu Diablo 4 zur Verfügung. Dabei haben die beiden ein paar Hinweise auf das gegeben, worüber viele aktuell rätseln.

Auf der BlizzCon 2023 konnte ich live mit Joe Piepiora und Tiffany Wat sprechen, zweien der Chefs von Diablo 4. Dort ging es unter anderem um die Entwicklung der Klassen und um die brandneue Klasse.

Mit der ersten Erweiterung Vessel of Hatred soll Diablo 4 eine spielbare Klasse bekommen, die so noch nie in einem Diablo-Spiel zu sehen war. Dazu bekommt jede der bereits bestehenden 5 Klassen eine Überarbeitung.

Laut einem Leak soll die Klasse „Spiritborn“ heißen, mehr ist allerdings noch nicht bekannt. Auf die Nachfrage hin, ob ich wenigstens einen Hinweis auf die „Klassen-Fantasy“ bekommen könnte, gab es von Joe Piepiora ein erstaunlich heiteres: „Nein.“ Tiffany Wat dagegen war deutlich offener.

„Naja, wir besuchen ja diese neue Region von Nahantu …“

In der Antwort der Production Direktorin gibt Wat ein paar Hinweise darauf, was es mit der neuen Klasse auf sich haben könnte. Sie sagt:

„Naja, wir besuchen ja die neue Region von Nahantu – oder zumindest neu in Diablo 4. Die Region kennen wir schon aus Diablo 2. […] Wir wissen jetzt, dass die Einwohner dort den Bereich Nahantu nennen. Wie du aus dem Teaser weißt, ist das tief im Dschungel, wo auch Kurast ist […] Damit haben wir die Möglichkeit, die Thematik der Klasse, wie Joe sie nannte, an die Region selbst zu binden.“

Damit ist zwar noch immer nicht ganz klar, was die neue Klasse sein wird, die Antwort schließt allerdings eine Licht-Klasse wie den Paladin oder den Kreuzritter aus. Wahrscheinlicher wird nun etwas, das mit dunkler Magie oder Voodoo arbeitet, wie etwa der Hexendoktor aus Diablo 3.

Das vollständige Interview lest ihr in den kommenden Tagen hier auf MeinMMO.

Da die Klasse aber vollkommen neu sein wird, wären einige Ideen, die sowohl in das Narrativ von Blizzard-Spielen und Diablo als auch in eine Dschungel-Region passen würden Dinge wie:

Kopfjäger

Okkultist

Schlangenbeschwörer

Schamane

oder auch etwas „Fremdes“ wie ein Missionar oder ein Entdecker

Was genau ihr in Vessel of Hatred schließlich spielen könnt, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Die Infos zu Diablo 4 waren auf der BlizzCon 2023 recht spärlich, die Erweiterung erscheint allerdings auch erst Ende 2024. Mehr wissen wir dagegen schon darüber, wie es mit Season 2 weitergeht:

