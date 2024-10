Diablo 4: „Als würde man Poker mit Schachmatt gewinnen“ – Spieler kauft Handschuhe, findet eines der seltensten Items in der besten Variante

Bei dem Kuriositätenhändler in Diablo 4 können Spieler für Items bestimmter Kategorien „gamblen.“ Einer von ihnen wollte Handschuhe erwerben und hat dabei eines der besten Mythic Uniques in der stärksten Variante bekommen.

Der Kuriositätenhändler ist eure Anlaufstelle in Diablo 4, wenn ihr genügend Obolusse gesammelt habt. Für die Obolusse könnt ihr bei ihm auf Items bestimmter Kategorien „gamblen“ und so eure Ausrüstung und Builds verbessern. Die Währung sammelt ihr ohnehin nebenbei, wenn ihr etwa eure Glyphen in der Grube auflevelt.

Ein Spieler hat 1.000 Obolusse beim „Gambler“ auf den Kopf gehauen, um neue Handschuhe zu bekommen. Im Inventar befanden sich dann aber nicht nur neue Handschuhe, sondern auch ein mythischer Kopfschutz.

Eine Harlekinskrone mit 4GA als zufälliger Drop

Welches Item hat er bekommen? Auf Reddit zeigt calvinowrld in einem 26-sekündigen Clip, wie er seine Obolusse beim Kuriositätenhändler ausgibt und so lange auf die Handschuh-Kategorie klickt, bis sein Inventar voll ist. Für 1.000 Obolusse bekommt er:

Mehrere magische und seltene Handschuhe

8 legendäre Handschuhe

2 Unique Handschuhe – davon ein Item in der vermachten Variante mit größerem Affix

Ein Mythic Unique

Bei dem Mythic handelt es sich um die Harlekinskrone. Das ist ein Kopfschutz, der von vielen Spielerinnen und Spielern auch „Shako“ genannt wird. Alle fünf Klassen können die Harlekinskrone ausrüsten und er verpasst euch +4 Ränge auf alle eure Fertigkeiten. Obendrauf erhaltet ihr eine erhöhte Schadens- und Abklingzeitreduktion.

Der Spieler hatte hier aber besonderes Glück, denn: Der mythische Kopfschutz hat vier größere Affixe (4GA) und ist damit die beste Variante, die man von der Harlekinskrone bekommen kann. Das bedeutet konkret, dass alle vier Affixe in der stärksten Variante vorhanden sind.

In den Kommentaren diskutieren verschiedene Nutzer über das Glück, das calvinowrld hatte. kanrad fasst den Drop nachfolgend zusammen:

Allgemein gibt es eine geringe Chance auf ein Mythic, und beim Gamblen ist die Chance noch geringer. Jetzt rollst du einen Slot, in dem es normalerweise nicht erscheint. Dann hast du einen Pool von zufälligen Mythics. Dann passiert das astronomische Ereignis, dass all das zusammenkommt, und es ist ein 4GA. Es ist wie Poker zu spielen und mit einem Schachmatt zu gewinnen. Es ist so verdammt selten, dass du eigentlich ein ganz anderes Spiel gewonnen hast.

Und Hollowregret meint, im Grunde sollte der Ersteller des Beitrags jede Form von Glücksspiel oder alles, was mit Glück zu tun hat, wie die Lotterie, für den Rest seines Lebens aufgeben.

Die Harlekinskrone ist der beste Kopfschutz in vielen starken Builds, insbesondere für den Geistgeborenen. Die besten Builds für das Endgame in Season 6 von Diablo 4 findet ihr in unserer Übersicht.

Kommt das öfter vor? Tatsächlich berichteten schon mehrere Spieler davon, dass sie Mythic Uniques beim Kuriositätenhändler erhalten haben, obwohl sie auf Items anderer Kategorien „gegambelt“ haben. Ein Spieler hat den mythischen Brustschutz „Tyraels Macht“ erhalten, als er Stiefel erwerben wollte.

Es lohnt sich somit, beim Kuriositätenhändler sein Glück auf Mythics zu versuchen, vor allem, wenn ihr ohnehin immer viele Obolusse anhäuft. Eine weitere Chance auf einen mythischen Drop gibt es bei den Bossen, die ihr ab Qual-Stufe 1 ablaufen könnt. Um sie zu beschwören, braucht ihr bestimmte Mats.

Dazu könnt ihr euch die begehrten Mythic Uniques auch selbst craften – seit Season 6 gibt es dafür sogar zwei Möglichkeiten. Beim Schmied bekommt ihr ein zufälliges Mythic, beim Juwelenschmied ein bestimmtes. Auf den ersten Blick lohnt sich der Juwelenschmied mehr, allerdings benötigt ihr für das Crafting einen Haufen Runen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Mythic Uniques damit