Diablo 4 Season 6 Tier List: Unsere Top-Empfehlungen

Die Tier List zu Season 6 in Diablo 4 zeigt euch die besten Builds für alle Klassen im Endgame. Wir liefern euch eine kurze Beschreibung sowie Links zum Nachbauen.

Welche ist die beste Klasse in Season 6? Der Geistgeborene als neue Klasse führt die Liste an. Totenbeschwörer und Barbar haben sich nach einigen Wochen ebenfalls als stark herausgestellt, aber jede Klasse hat mindestens einen Build, der sie auch durch den harten Endgame-Content bringt.

Die S-Tier-Builds in der Kurz-Übersicht:

So haben wir die Liste erstellt: Wir beziehen uns auf Daten vom Diablo-Experten und Build-Theorycrafter Rob sowie auf Einschätzungen weiterer Experten, etwa von maxroll.gg, hier insbesondere wudijo. Für eine bessere Einordnung ist die Erfahrung unserer eigenen Experten bei MeinMMO eingeflossen.

Die Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten für Diablo 4, wobei die Grube als Benchmark dient. Für PvP, Speed-Grinds und Level-Builds sind die Builds nicht immer am besten geeignet.

Was bedeutet „S“ bis „F“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „F“ die schlechtesten kennzeichnet.

S Tier: Die besten Builds in Season 6

Die Builds in diesem Tier sind die absolut besten, die ihr spielen könnt. Sie haben nahezu keine Schwächen und sind in jedem Content besser als alles andere. Hier und da gibt es eine kleine Schwäche, die meist aber nicht reicht, als dass andere Builds vorbeiziehen könnten.

Mächtiger Wurf-Barbar

Das macht den Build stark Endlich haben Barbaren einen ordentlichen Fernkampf-Build: Ihr schmeißt eifrig mit euren Waffen um euch und zermetzelt dabei Gegner, die das Pech haben, in der Flugbahn zu stehen. Ziel des Builds ist es, den Mächtigen Wurf, den neuen Skill, möglichst weit zu verstärken, ohne dabei auf zu viel Defensive zu verzichten. Nachteil: Ihr braucht zwingend das Unique „Die Dritte Klinge“.

Berührung des Todes-Geistgeborener

Das macht den Build stark Ihr wollt Gegner mit einem riesigen Tausendfüßer vergiften und dann explodieren lassen? Dann ist dieser Build genau richtig für euch. Berührung des Todes setzt auf hohen Schaden über Zeit („DoT“), den ihr mit verschiedenen Fähigkeiten und Legendarys für ein Vielfaches seines Schadens auf einmal detonieren lasst. Eine Alternative zum Berührungs-Build ist der „Stechender Schwarm“-Geistgeborene (via d4builds.gg). Der nutzt bis auf den Haupt-Skill die gleichen Fähigkeiten und ist etwas schwächer, dafür deutlich leichter zu spielen.

Harke-Geistgeborener

Heimzahlen-Geistgeborener

Stachelsalve-Adler-Geistgeborener

Das macht den Build stark Der beste Einsteiger-Build für alle, die Geistgeborene spielen wollen. Ihr werft mit Federn um euch, die beim Auftreffen explodieren und dann zurückkehren, ähnlich wie Schraubklingen des Jägers. Obwohl der Haupt-Schaden vom Adler kommt, nutzt ihr Gorilla und Jaguar als Geister für mehr Defensive. Damit der Build funktioniert, braucht ihr lediglich eine legendäre Kraft aus dem Kodex: den Abprallenden Aspekt. Ab da wird der Build nur immer stärker.

Zerschmetternde Hand-Geistgeborener

Knochengeist-Blutwelle-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Für diesen Build braucht ihr das Unique „Kürass des Bluthandwerkers“, das einen kostenlosen Knochengeist beschwört, wann immer ihr genügend Blutkugeln aufsammelt. Diese Kugeln erschafft ihr per Blutwelle. Großer Vorteil: Maximale HP steigert euren Schaden, was den Build zugleich stark im Angriff und enorm tanky macht.

A Tier: Starke Builds fürs Endgame in Season 6

Builds im A-Tier sind im Regelfall etwas schwächer als die S-Tier-Builds, aber durch stetiges Verbessern und Feilen ändert sich die Kategorie häufig, gerade zu Beginn der Season. Diese Builds bieten euch jedoch ein wenig mehr Auswahl für euren Spielstil und sind in vielen Fällen nicht so stark abhängig von einzelnen Items.

Begleiter-Druide

Das macht den Build stark Wenn ihr der Alpha eures eigenen Rudels sein wollt, ist der Begleiter-Build eure Chance dazu. Ihr hetzt Wölfe, Raben und Giftranken auf eure Gegner und greift selbst als Werwolf mit an. Durch eine neue Passive in Season 6 ist der Build in dieser Saison so stark, allerdings nur, wenn ihr eure Cooldowns zieht. Starker Boss-Killer, beim Farmen ab und an etwas langsam. Übrigens: Wölfe und Raben bilden auch im echten Leben Symbiosen.

Erdrutsch-Druide

Das macht den Build stark Mit dem Erdrutsch-Build wechselt ihr häufig eure Form, um von verschiedenen Boni zu profitieren. Der Haupt-Skill Erdrutsch wird mit dem einzigartigen Ring Erdbrecher zu einem Schaden-über-Zeit-Effekt auf dem Boden und hat die Chance, bei mehrfachem Wirken zusätzliche Erdrutsche zu erzeugen.

Ausweichen-Geistgeborener

Das macht den Build stark Der Build funktioniert, indem ihr eure Ausweichen-Fähigkeit ständig zurücksetzt und so dauerhaft nutzen könnt. Das klappt, indem ihr den Adler-Geist in eurer Geisterhalle auswählt und dabei jedes Mal Donnerstachel einsetzt. Damit macht ihr eure Gegner direkt verwundbar und sorgt so schon von Haus aus für mehr Schaden. Ihr benötigt für den Build lediglich den einzigartigen Viertelstab Sepazontec. Selbst nach einem Nerf ist der Build noch enorm stark.

Felsspalter-Dornen-Geistgeborener

Das macht den Build stark „Hör auf, dich selbst zu schlagen“, ist das Motto des Dornen-Builds für Geistgeborene. Ihr nutzt die Macht des Gorillas, um euch haufenweise Schilde und Block zu beschaffen sowie Dornen aufzubauen. Dazu beschwört ihr einen Geister-Jaguar und profitiert von der Angriffsgeschwindigkeit sowie der Ressourcen-Erzeugung des Jaguars. Für den ultimativen Build braucht ihr allerdings das richtige Runenwort, mit dem ihr das Altern des Totenbeschwörers nutzen könnt.

Zerschmetternde Hand-Geistgeborener

Das macht den Build stark Mit diesem Build seid ihr quasi ein wütender Silberrücken, der wild auf den Boden schlägt. Aber statt damit nur zu drohen, zerquetscht ihr alles um euch herum. Obwohl ihr Gorilla-Skills nutzt, sind eure Geister der Tausendfüßer und der Jaguar, um eure Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen und erhaltenen Schaden zu verringern. Zum Funktionieren braucht der Build lediglich den Unnachgiebigen Aspekt (wichtig: nicht den Aspekt der unnachgiebigen Treffer).

Herzsucher-Jäger

Das macht den Build stark Nach einigen Nerfs funktioniert der Herzsucher-Jäger in Season 6 ein wenig anders: Ihr verstärkt nun den Basis-Skill mit dem Splitter Verathiels und sorgt für Flächen-Schaden über die Bestrafen-Passive. An sich ein sehr klassischer Build mit einem Haupt-Angriff und mehreren Verstärkungen.

Schnellfeuer-Jäger

Schraubklingen-Jäger

Das macht den Build stark Ein rasanter Spielstil: Ihr stecht eure Dolche in einen Feind, sprintet durch so viele Gegner wie möglich und reißt die Waffen aus dem ursprünglichen Ziel. Auf dem Weg vernichten die Klingen so ziemlich alles, was sie berühren. Ein Melee-Build für alle, die sich wie Ninjas fühlen wollen.

Tanz der Messer-Jäger

Das macht den Build stark Nach Barbaren haben nun auch Jäger einen „Spin2Win“-Build: Tanz der Messer ist einer der neuen Skills aus Season 6. Ihr dreht euch dabei wild im Kreis und werft Messer auf umstehende Gegner. Mit den entsprechenden Items habt ihr währenddessen eine hohe Ausweich-Chance, also starke Defensive, zieht Gegner immer wieder heran und im Vergleich zu anderen Builds so gut wie keine Ressourcen-Probleme. Wirklich stark wird der Build entsprechend erst mit guter Ausrüstung.

Minion-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Der Minion-Totenbeschwörer kombiniert seine Armee aus Untoten mit enormem Schattenschaden über Zeit. Eure Skelettmagier, die in dem Build zu Schattenmagiern werden, werfen sich mit eurem Golem in den Kampf, während ihr sie im Hintergrund mit Skills pusht. Dafür nutzt ihr Leichenranken, um die Gegner zu betäuben und „Pest“, um Schattenschaden zu verursachen.

Schnitter-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Der ideale Build, wenn ihr als Sensenmann persönlich durch die Dämonen fegen wollt. Schnitter beschwört eine spektrale Sense und macht Gegner beim Treffer verwundbar. Zusammen mit der neuen passiven Fähigkeit Gebrechen erhöht ihr euren zugefügten Schaden noch weiter. Der Build funktioniert vollkommen ohne Uniques und lässt sich leicht mit dem Kodex bauen. Ideal für Einsteiger.

Seelenriss-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Die neue Fähigkeit Seelenriss tut genau das, was der Name sagt: Ihr entreißt euren Gegnern die Seelen und erzeugt durch das richtige Unique damit Essenz. Die gebt ihr für einen Knochengeist aus, der für mehr Ressourcen-Generation anschließend sorgt. Über ein Runenwort löst ihr dann quasi durchgehend Überwältigen aus, was euren hauptsächlichen Schaden ausmacht.

Blitzspeer-Zauberer

Das macht den Build stark Trotz mehrerer Nerfs immer noch einer der stärksten Builds im Spiel: Ihr verschießt Blitzspeere, die von euch und Gegnern abprallen und dabei immer stärker werden. Durch die Nerfs und neue Möglichkeiten ist dieser Build allerdings am wahrscheinlichsten der, der später aus dem S-Tier rausfallen wird.

Kettenblitz-Zauberer

Das macht den Build stark Eure Kettenblitze springen entweder zwischen euch und einem einzelnen Gegner oder zwischen mehreren Gegnern hin und her, um dabei Knisternde Energie freizusetzen. Mit jedem Sprung wird der Blitz dabei stärker. Ihr lasst eure Blitze einfach springen und lauft in der Zwischenzeit ans Ende des Dungeons.

Kugelblitz-Zauberer

Das macht den Build stark Seit vielen Seasons einer der Favoriten vieler Zauberer: Ihr lasst mehrere Kugelblitze um euch herum schweben und zieht Gegner mit dem Gewand des Unendlichen an euch heran. So habt ihr die Feinde bequem an euch gebunden und bratet sie mit euren Blitzkugeln durch.

Zersplittern-Zauberer

B Tier: Das solide Mittelfeld

Im B-Tier findet ihr Builds, die teilweise experimentell sind oder Schwächen mit bestimmten Inhalten haben. Einige davon sind stark gegen Mob-Gruppen, dafür nutzlos gegen Bosse. Die Builds hier sind zwar schwächer als in höheren Tiers, aber vor allem zusammen mit anderen Spielern, die ihre Schwächen aushebeln können, haben sie großes Potential.

C Tier: Off-Meta-Builds für mehr Auswahl

Mit Builds im C-Tier könnt ihr das Endgame immer noch problemlos meistern, kommt nur nicht ganz so weit wie mit Builds in höheren Tiers. Die Idee hier sind Builds, die etwas flexibler sind und mehr Auswahl bieten, ohne dabei komplett auf Stärke verzichten zu müssen. Wenn es euch um reinen Spielspaß geht und ihr nur ein paar Dämonen abschlachten wollt, könnt ihr hier ohne Bedenken zugreifen.

F Tier: Finger weg!

Von den Builds in diesem Tier raten wir grundsätzlich ab. Nach dem aktuellen Stand werdet ihr mit ihnen nicht wirklich weit kommen und es lohnt sich meist nicht, Gold oder Zeit in sie zu investieren – außer, ihr wollt sie unbedingt zocken. Um das Endgame zu erreichen, taugen sie vielleicht noch, danach haben sie aber zu kämpfen.

Ansturm-Barbar

Dornen-Wirbelwind-Barbar

Schinden-Bluten-Barbar

Todesstoß-Barbar

Gebrüll-Druide

Kataklysmus-Druide

Werwolf-Tornado-Druide

Pfeilhagel-Jäger

Feuerwand-Zauberer

Meteor-Zauberer

Sämtliche Inhalte von Season 6 sind kostenlos, allerdings sind viele Builds nur durch Runenwörter wirklich stark – und die erhaltet ihr nur, wenn ihr Vessel of Hatred besitzt. Unsere Übersicht zeigt, auf was ihr alles Zugriff habt, wenn ihr die Erweiterung nicht kauft: Season 6 und Vessel of Hatred erscheinen gleichzeitig – Was kann ich kostenlos zocken, was kostet Geld?