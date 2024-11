Runenwörter in Diablo 4: Liste aller 44 Runen und was sie bewirken

Mit der ersten Erweiterung „Vessel of Hatred“ kamen Runenwörter in Diablo 4. Welche Runen es gibt und was sie bewirken, fassen wir euch hier auf MeinMMO in einer Auflistung zusammen.

Was sind Runenwörter? In Diablo 4 gibt es Runen, die ihr zu sogenannten Runenwörtern kombinieren könnt. Es gibt 3 Seltenheitsstufen von Runen: magisch, selten und legendär. Je höher die Seltenheit einer Rune, umso mächtiger sind ihre Effekte.

Anders als in Diablo 2 besteht ein Runenwort in Diablo 4 nur aus zwei Runen: einer Ritual-Rune und einer Anrufungs-Rune:

Runen des Rituals: sammelt Opfergaben mit bestimmten Bedingungen

Runen der Anrufung: verbraucht Opfergaben, um einen mächtigen Effekt zu gewähren

Ihr könnt zwei Runen in Sockel eurer Ausrüstung setzen und generell nur in die Items, die zwei Sockel haben (Brustschutz, Beinschutz, Kopfschutz, Zweihandwaffen). Ihr könnt Runenwörter nur nutzen, wenn ihr Vessel of Hatred besitzt.

Diablo 4: Alle Runen und ihre Effekte

Die Runen des Rituals legen Bedingungen fest, mit denen ihr „Opfergaben“ erzeugt, die ihr wiederum für die Runen der Anrufung braucht. Runen der Anrufung verbrauchen diese Opfergabe dann, damit ihre Effekte aktiviert werden.

Durch Runenwörter könnt ihr Fertigkeiten anderer Klassen nutzen. Es gibt 15 Runen des Rituals und 26 Runen der Anrufung.

Runen des Rituals

Yul, legendär: Gewährt: 50 Opfergabe. Eine Fertigkeit mit Abklingzeit wirken.

Cir, magisch: Gewährt: 50 Opfergabe. Dieselbe nichtkanaliserte Fertigkeit 3-mal hintereinander wirken.

Ahu, legendär: Gewährt: 10 Opfergabe. Glückstreffer: Bis zu 100 % Chance gegen verletzte Gegner.

Neo, selten: Gewährt: 200 Opfergabe. Schaden verursachen, nachdem innerhalb von 2 Sek. kein Schaden erlitten wurde.

Tam, legendär: Gewährt: 25 Opfergabe. Eine nicht kanalisierte Fertigkeit wirken.

Xol, legendär: Gewährt: 150 Opfergabe. Nutze die Macht einer anderen Klasse.

Zan, magisch: Gewährt: 150 Opfergabe. Wirkt eine ultimative Fertigkeit.

Feo, selten: Gewährt: 1000 Opfergabe. Werdet verletzt oder steht unter Kontrollverlust. (Abklingzeit: 10 Sek.)

Noc, selten: Gewährt: 10 Opfergabe. Wendet einen Kontrollverlusteffekt außer Verlangsamen oder Unterkühlen an.

Cem, magisch: Gewährt: 75 Opfergabe. Wirkt Entrinnen.

Bac, legendär: Gewährt: 50 Opfergabe. Bewegt Euch 5 Meter.

Yax, magisch: Gewährt: 200 Opfergabe. Trinkt einen Heiltrank.

Poc, selten: Gewährt: 5 Opfergabe. Verbraucht 5 % eurer max. Ressource.

Moni, magisch: Gewährt: 35 Opfergabe. Wirkt eine Fertigkeit, nachdem ihr euch bewegt habt. (Abklingzeit: 0,25 Sek.)

Lith, legendär: Gewährt: 25 Opfergabe. Steht im Kampf 0,3 Sek. still.

Nagu, legendär: Gewährt 100 Opfergabe. Haltet mindestens 1 Beschwörung für 5 Sekunden aufrecht, bis zu 6 Beschwörungen für maximalen Nutzen.

Igni, legendär: Gewährt 25 Opfergabe. Speichert Opfergaben alle 0,3 Sekunden. Wirkt eine Nicht-Basis-Fähigkeit, um die gespeicherten Opfergaben zu erhalten (bis zu 500 Opfergaben).



Runen der Anrufung

Lac, selten: Benötigt: 800 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Herausforderungsruf des Barbaren, um euren erlittenen Schaden zu verringern.

Ohm, legendär: Benötigt: 600 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 2 Sek. Nutzt Kriegsschrei des Barbaren, um eure Bewegungsgeschwindigkeit und euren verursachten Schaden zu erhöhen.

Vex, legendär: Benötigt: 1000 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 1 Sek. Erhaltet 8 Sek. lang +3 auf alle Fertigkeiten.

Gar, magisch: Benötigt: 25 Opfergabe (Überschuss: erhaltet mehrere Stapel) Abklingzeit: 1 Sek. Erhaltet 5 Sek. lang eine kritische Trefferchance von 2,5 %, bis zu 25 %.

Xan, legendär: Benötigt: 900 Opfergabe Abklingzeit: 1 Sek Eure nächste gewirkte Fertigkeit erzielt garantiert einen kritischen Treffer und überwältigt.

Que, selten: Benötigt: 300 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 1 Sek Nutzt Bollwerk des Druiden, das euch eine Barriere verleiht.

Yom, legendär: Benötigt: 500 Opfergabe Abklingzeit: 5 Sek. Nutzt Versteinern des Druiden, um Gegner zu betäuben, gibt 100 Ressouce.

Eom, legendär: Benötigt: 100 Opfergabe (Überschuss: Weiter verringerte Abklingzeiten) Abklingzeit: 1 Sek. Verringert eure aktiven Abklingzeiten um 0,1 Sek.

Lum, magisch: Benötigt: 5 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Ressourcenwiederherstellung) Abklingzeit: 1 Sek. Stellt 2,5 % Primärressource wieder her.

Qua, selten: Benötigt: 50 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 1 Sek. Gewinnt 5 Sek. lang 7 % Bewegungsgeschwindigkeit, bis zu 30 %.

Xal, selten: Benötigt: 200 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 1 Sek. Gewinnt 6 Sek. lang 20 % eures maximalen Lebens.

Wat, selten: Benötigt: 100 Opfergabe Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Entsetzliches Altern des Totenbeschwörers, um Gegner zu verlangsamen, ihren Schaden zu verringern und euch sie hinrichten zu lassen.

Teb, magisch: Benötigt: 100 Opfergabe Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Abscheuliche Eiserne Jungfrau des Tötenbeschwörers, die Schaden von Gegnern abwehrt und Euch heilt, wenn sie sterben.

Qax, selten: Benötigt: 400 Opfergabe (Überschuss: Weiter erhöhter Schaden) Abklingzeit: 1 Sek. Eure nächste Fertigkeit, die keine Basisfertigkeit ist, verbraucht eure gesamte Primärressource, um bis zu 100 % mehr Schaden zu verursachen.

Zec, selten: Benötigt: 200 Opfergabe (Überschuss: Weiter verringerte Abklingzeiten) Abklingzeit: 2 Sek. Reduziert die Abklingzeit eurer ultimativen Fertigkeit um 2 Sek.

Ner, selten: Benötigt: 600 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Dauer) Abklingzeit: 6 Sek. Nutzt Konternde Verschleierung des Jägers, um Ausweichchance sowie Bewegungsgeschwindigkeit zu erhalten, unaufhaltsam zu werden und Verstohlenheit zu gewinnen.

Mot, selten: Benötigt: 150 Opfergabe (Überschuss: Erhaltet mehrere Schatten) Abklingzeit: 1 Sek. Erhaltet einen Schatten von Dunkler Schleier des Jägers, was euren erlittenen Schaden pro Schatten verringert.

Jah, legendär: Benötigt: 400 Opfergabe Abklingzeit: 2 Sek. Ersetzt euer nächstes Entrinnen mit Teleportation des Zauberers, wodurch ihr eine größere Distanz zurücklegen könnt, Schaden verursacht und unaufhaltsam werdet.

Thul, selten: Benötigt: 300 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Größe) Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Mystische Frostnova des Zauberers, um eure Gegner einzufrieren und verwundbar zu machen.

Tzic, selten: Benötigt: 250 Opfergabe Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Erschütterndes Aufstampfen des Geistgeborenen, um Schaden zu verursachen und Gegner niederzuschlagen.

Kry, selten: Benötigt: 300 Opfergabe Abklingzeit: 3 Sek. Nutzt Vortex des Geistgeborenen, um Schaden zu verursachen und Gegner heranzuziehen.

Tec, magisch: Benötigt: 100 Opfergabe (Überschuss: Erhöhte Größe) Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Erdbeben des Barbaren, um Gegnern darin Schaden zuzufügen.

Tun, magisch: Benötigt: 100 Opfergabe (Überschuss: Zusätzliche Granaten erscheinen) Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Blendgranaten des Jägers, um Gegner zu betäuben und ihnen Schaden zuzufügen.

Ton, magisch: Benötigt: 20 Opfergabe (Überschuss: Zusätzliche Meteoriten erscheinen) Abklingzeit: 1 Sek. Nutzt Meteoriten des Zauberers, um Gegnern Schaden zuzufügen.

Tal, magisch: Benötigt: 100 Opfergabe (Überschuss: Zusätzliche Schwärme erscheinen) Abklingzeit: 1 Sek. Beschwört 3 Verseuchte Schwärme des Geistgeborenen, um Gegnern Schaden zuzufügen.

Ceh, magisch: Benötigt: 100 Opfergabe (Überschuss: Beschwört mehrere Wölfe) Abklingzeit: 1 Sek. Beschwört einen Geisterwolf, der Gegner 8 Sek. lang angreift. Alle Geisterwölfe verfügen über den Stärkungseffekt „ungehindert“, der es ihnen ermöglicht, sich durch Gegner und den Spieler hindurchzubewegen.

Chac, selten: Benötigt: 20 Opfergabe (Überschuss: Erzeugt zusätzliche Blitze) 220 % Waffenschaden, Beschwört Blitze, die einen nahen Feind treffen.



Funktion, Herstellung und Fundort der Runen

Wie funktionieren Runen? In Diablo 4 funktionieren Runen durch das Ressourcensystem „Opfergaben“. Die erzeugt ihr, indem ihr Bedingungen der Rune des Rituals erfüllt. Die „Opfergaben“ werden wiederum für die Runen der Anrufung benutzt, um Effekte zu aktivieren.

Beispiel: Mit der Bac-Rune des Rituals sammelt ihr 50 Opfergaben pro 5 Meter, die sich euer Charakter bewegt. Die Jah-Rune der Anrufung ersetzt Entrinnen durch Teleportation und verbraucht dafür 500 Opfergaben.

Ihr könnt einen Überschuss erzeugen, indem ihr mehr Opfergabe erzeugt, als benötigt wird. Durch den Überschuss wenden manche Anrufungs-Runen einen Bonus auf ihre Effekte an.

Woher bekomme ich Runen? Ihr bekommt Runen jeder Seltenheitsstufe als Drop von Monstern in ganz Sanktuario. Garantierte Drops sind laut Blizzard:

Bossbegegnungen in der Kampagne von Vessel of Hatred

Kisten vom Baum des Flüsterns

Weltbosse

als einmalige Belohnung für das Einnehmen eines Stützpunktes (nur magische Runen)

Dazu könnt ihr Runen selbst craften, indem ihr bestimmte Runen dafür beim Juwelier „eintauscht.“ Ihr könnt mit Runen und prächtigen Funken außerdem Mythics craften. Runen sind dazu handel- und stapelbar.

Die Runen kamen mit „Vessel of Hatred“ in Diablo 4 und stehen euch auch nur zur Verfügung, wenn ihr eine Edition der Erweiterung besitzt. Abgesehen von den Runen spielen aber auch andere Items eine wichtige Rolle. Wo ihr Runen, Mats, Glyphen und andere Items für das Endgame am effektivsten farmen könnt, erfahrt ihr hier: Einfache Übersicht für Diablo 4 zeigt, wo ihr am besten farmen könnt, was ihr gerade braucht