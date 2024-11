Blizzard testet die neue Season in Diablo 4, lässt euch schon am 1. Tag alles sehen

Im Dezember startet der PTR zu Season 7 in Diablo 4, und ihr dürft bereits ab dem 1. Tag alles testen. Zum ersten Mal könnt ihr dort auch saisonale Inhalte ausprobieren.

Wann startet der PTR? Der PTR (öffentlicher Test-Realm) zu Season 7 soll laut Blizzard am 3. Dezember 2024 starten. Bis zum 10. Dezember haben alle Spielerinnen und Spieler auf Battle.net dann Zeit, sich die neuen Inhalte anzuschauen. Zum ersten Mal werden auch die saisonalen Features aus der Season integriert. Bisher war es so, dass die Spieler diese erst mit dem Start der neuen Season gesehen haben.

Alle Inhalte, die ihr euch auf dem öffentlichen Testserver anschauen könnt, stellt Blizzard ab dem 1. Tag zur Verfügung. Auf dem PTR zu Season 6 war das noch anders – da kamen einzelne Inhalte erst im Laufe der Testwoche in Diablo 4 und der Testzeitraum fiel dafür somit kürzer aus.

Der PTR dient dazu, neue Inhalte von der Community testen zu lassen und Feedback zu sammeln. Auf dem PTR zu Season 6 konnten Spieler unter anderem die neuen Schwierigkeitsstufen testen – die wurden danach noch überarbeitet.

Mehr zu den Schwierigkeitsstufen in Diablo 4 erfahrt ihr im Video:

Hexenkräfte und okkulte Edelsteine

Das könnt ihr auf dem PTR testen: Mit Season 7 kommen neue Features ins Basisspiel, aber auch saisonaler Content. Ihr erhaltet die Inhalte und den Boost für euren Spielercharakter bei dem „PTR Boost NPC“. Folgende Inhalte sollen laut Blizzard ab dem 1. Tag auf dem PTR zur Verfügung stehen:

Jegliche Boosts für Basis-Inhalte: Nach Wahl Level 50 oder Level 60 für euren Spielercharakter Eine vollständig aufgedeckte Map (inklusive Wegpunkte und Stützpunkte) Klassenmechanik Alle Schwierigkeitsstufen Aufgewerteter Heiltrank Alle Aspekte im Kodex der Macht und gelevelte Paragon-Glyphen Legendarys für verschiedene Klassen und Builds, alle Uniques Alle Härtungsrezepte und die Möglichkeit, Vollendung zu nutzen Mats, Gold und Obolusse



Die neue Waffenkammer, in der ihr Builds speichern, umbenennen und wechseln könnt. Dabei handelt es sich um ein Feature, das die Spieler seit dem Release von Diablo 4 fordern.

Alle Hexenkräfte, die quasi die Mechanik in Season 7 darstellen. Die Hexenkräfte erinnern hinsichtlich einzelner Skills an den Hexendoktor aus Diablo 3. Mit dem Piranhado-Skill beschwört ihr einen „Piranhado“, der Feinde zu sich zieht und Schaden verursacht. Und „Vengeful Spirit“ spawnt einen Diener, der Schaden auf sich zieht und Schattenschaden verursacht.

Neue saisonale Gegner, die „Headrotten“. Es gibt bestimmte Kopfgeld-Aufgaben, die sich auf die Gegner beziehen, aber auch Boss-Varianten von ihnen. Erledigt ihr die Bosse, erhaltet ihr ihren Kopf, den ihr gegen die saisonalen okkulten Edelsteine eintauschen könnt.

Die neuen Hexenkräfte in Season 7 von Diablo 4. Okkulte Edelsteine in Season 7 von Diablo 4.

Die okkulten Edelsteine sind saisonale, sockelbare Items, die ihr beim „Flüsternden Baum“ bekommt – auf dem PTR stattet euch der Boost-NPC damit aus. Die Edelsteine verleihen euch zusätzliche Affixe und ergänzen die Kräfte der Hexerei. Jeder okkulte Edelstein bietet euch 160 Rüstung und 8 % Widerstand gegen alle Schadensarten.

Dazu erfolgen Änderungen an dem „Flüsternden Baum“, die ebenfalls auf dem PTR verfügbar sein sollen. Die Stadt wird überarbeitet, Händler werden hinzugefügt und der Wegpunkt wird verschoben, sodass Spieler schneller zum Baum gelangen. Dazu wird es „Raben des Baums“ auf der Map geben, an dem ihr eure Gaben abgeben könnt, sodass ihr nicht immer zum Baum müsst. Obendrauf wird es neue Kisten mit „vermachten“ Items geben, die in Season 6 in manchen Varianten seltener droppen als die super-seltenen Mythic Uniques.

8 neue Uniques und 3 neue Runen (letzteres, wenn ihr Vessel of Hatred besitzt).

Auf dem PTR habt ihr die Möglichkeit, euch die neue Waffenkammer anzuschauen. In Diablo 3 gab es die Funktion schon und Spieler fordern sie in Diablo 4 quasi bereits seit Release. Das Feature ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Builds, was vor allem im Endgame praktisch ist. Im Oktober 2024 hieß es, dass das Feature in Entwicklung sei. Im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream verkündeten die Entwickler dann, dass die Waffenkammer in Season 7 tatsächlich in Diablo 4 kommt.