Diablo 4 Okkulte Edelsteine: So bekommt ihr die Steine in Season 7

Die Okkulten Edelsteine sind die neue Mechanik, die mit Season 7 in Diablo 4 kommt. Eine weitere Mechanik sind die Hexenkräfte. Ihr könnt euch die Kräfte der Hexerei zunutze machen und besondere Fähigkeiten erlernen. Es gibt drei bzw. vier verschiedene Arten von Hexenkräften. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 Hexenkräfte: So funktioniert die Mechanik in Season 7

Blizzard hat insgesamt 19 Okkulte Edelsteine im Blogpost angekündigt. Sobald die deutschen Namen der Steine bekannt sind, überarbeiten wir die Übersicht. Gleichzeitig passen wir auch die Funktion an, falls auf Deutsch andere Formulierungen verwendet werden. Kommen weitere Steine hinzu, ergänzen wir sie in der Auflistung.

Diablo 4 Hexenkräfte: So funktioniert die Mechanik in Season 7

Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Blizzard testet die neue Season in Diablo 4, lässt euch schon am 1. Tag alles sehen

Wo bekomme ich Okkulte Edelsteine? Laut Blizzard könnt ihr die Okkulten Edelsteine am „Flüsternden Baum“ beim NPC Gelena herstellen. Sie fertigt die Steine im Austausch gegen folgende Items an:

Was sind Okkulte Edelsteine? Okkulte Edelsteine sind die neuen, sockelbaren Edelsteine in Season 7 von Diablo 4 . Die Edelsteine verleihen euch zusätzliche Affixe und ergänzen die Hexenkräfte – die neue saisonale Mechanik. Jeder Stein verschafft euch obendrauf 160 Rüstung und 8 % Widerstand gegen alle Schadensarten.

In Season 7 von Diablo 4 gibt es neue Edelsteine, die ihr in eure Items sockeln könnt. Wie ihr die Okkulten Edelsteine bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to