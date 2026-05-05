Blizzard bringt mit Lord of Hatred eine der besten Comfort-Funktionen für Diablo 4 und die Spieler… meckern

Vielen Spielern geht es in Diablo 4 um Effizienz: möglichst schnell möglichst starke Items farmen und dabei die optimalen Routen ablaufen. Lord of Hatred hat genau hier geholfen, Zeit zu sparen… und trotzdem kommt Kritik aus der Community.

Mit Lord of Hatred sind etliche neue Features ins Spiel gekommen, die das Spielgefühl verändern. Blizzard hat jedoch auch an den bestehenden Inhalten geschraubt und diese verbessert – zum großen Teil aufgrund von Feedback der Spieler.

So gibt es etwa nun ein Map-Overlay und in der neuen Stadt Temis befindet sich das Portal, mit dem man sich zur Stadt teleportiert, direkt neben dem Schmied und der Beutetruhe. Es reicht also ein Schritt und ein Klick, um das gesamte Inventar zu leeren und direkt wieder zum Farmen zurückkehren zu können.

Eigentlich ist diese Position absolut optimal und schon früher gab es die Forderung, die Städte kompakter zu machen. Es gab sogar bereits eine große Überarbeitung, die wichtige Orte in den Städten dichter gepackt oder Features in die Städte verfrachtet hat.

Entsprechend gab es für das Portal in Temis zu Release an einigen Stellen Lob für die Entscheidung. Bis jetzt.

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„Packt das Portal weg vom Schmied“

Auf Reddit tauchen in den letzten Tagen immer wieder Beschwerden über die Portal-Position auf. In einem Post meint ein Nutzer: so groß, wie die Portale mittlerweile seien, blockieren sie die Sicht auf den Schmied eher, als dass die Nähe etwas bringe.

Andere beschweren sich, dass sie zu oft versehentlich ihr Portal anklicken, statt den Schmied zu erwischen. Immerhin sind sie dabei ehrlich genug, das als „Skill Issue“ zu betiteln. Im Thread fordern die Spieler, das Portal weiter in den Süden zu stellen. Ein anderer Nutzer fordert in seinem Post auf Reddit schlicht die Verschiebung „weg vom Schmied und der Truhe.“

In einigen Antworten zeigen sich die Spieler aber auch zynisch und meinen: „Muss noch näher sein! Zu viele unnötige Mausklicks, um zum Schmied zu kommen.“ So oder so… scheint das Hobby „meckern“ in der Community weiter im Trend zu sein, trotz des Lobs an der Erweiterung. Schließlich hat Lord of Hatred einen neuen Steam-Rekord eingebracht und gilt vielerorts als „beste Erweiterung“ für Diablo überhaupt.

Was den Schmied angeht: der gilt seit Lord of Hatred ohnehin nicht mehr als die optimale Anlaufstelle. Zum Inventarleeren ist er zwar noch immer ideal geeignet, aber ab einem gewissen Punkt braucht ihr ein anderes Feature: Spieler warnt vor Fehler in Diablo 4: Geht lieber zum Horadrischen Würfel statt zum Schmied