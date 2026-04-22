Ein unscheinbares Feature in Diablo 4 begeistert mich mehr als die neue Klasse, und ich bin nicht allein

Mit Lord of Hatred geht die Geschichte von Diablo 4 weiter. Neben einer neuen Story und einer neuen Klasse gibt es auch viele weitere Features. Die Rückkehr einer simplen Funktion ist dabei der Höhepunkt für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes.

Um welche Funktion geht es? Diablo 4: Lord of Hatred erscheint am 28. April 2026 und bringt viele Neuerungen mit. Im Fokus sind da die neue Kampagne und die neue Klasse des Warlocks, die auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus in seiner Review begeistert hat.

Ich freue mich auch schon sehr auf den Warlock, aber die Rückkehr eines simplen Features hat mich noch einmal mehr aufhorchen lassen: das Map-Overlay.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Perfekt für orientierungslose Spieler wie mich

Warum ist das Map-Overlay so gut? Bereits vor dem Release von 2023 war das fehlende Map-Overlay ein Thema in der Community. In den vorherigen 3 Diablo-Titeln gab es eine transparente Karte, die ihr euch mitten im Bildschirm anzeigen konntet (in Teil 3 in der rechten Ecke des Bildschirms).

Der Vorteil liegt in der Navigation durch Dungeons oder durch die Welt. Während ihr eure Rotationen und Fähigkeiten einsetzt, könnt ihr euch weiterhin zielgerecht bewegen, ohne den Blick von eurem Charakter zu lassen. In Diablo 4 gab es bisher nur eine Minimap in der oberen rechten Ecke.

Zwar ist es weniger immersiv, eine große Map in der Mitte zu haben, im späteren Verlauf des Spiels passiert im Kampf aber ohnehin so viel, dass die Welt nicht gerade der Mittelpunkt meines Blicks ist. Ich als orientierungsloser Spieler muss sowieso ständig auf die Minimap schauen, für das Spielgefühl wäre ein Map-Overlay deutlich besser.

Das zeigt mir gerade vor allem Diablo 2: Resurrected. Die Stimmung der Welt bekomme ich trotzdem mit und das Overlay hilft mir in den verschachtelten Höhlen. Und wenn ich mich gerade an der schönen Gothic-Welt ergötzen möchte, schalte ich die Map einfach per Knopfdruck aus.

Deshalb freut mich auch die Implementierung in Diablo 4: Lord of Hatred jetzt so sehr, denn dadurch kann ich mich besser auf den Kampf konzentrieren, ohne mich ständig zu fragen, ob ich gerade richtig laufe. Damit bin ich auch nicht der Einzige.

Wie das Map-Overlay in Diablo 2: Resurrected aussieht, könnt ihr hier sehen.

Die verlorene Technologie ist zurückgekehrt

Was sagt die Community zur Rückkehr des Features? Unter einem Reddit-Thread zeigt sich die Community sehr erfreut über die Rückkehr des Overlays. Für die Nutzerin SheWhoHates (via Reddit) ist dies eine Rückkehr zur guten alten Zeit: Die verlorene Technologie ist zurückgekehrt. Eine wahre Diablo-Renaissance.

Auch jotdaniel (via Reddit) freut sich auf das Feature, weil er beim Reiten endlich auf den Bildschirm schauen kann: Nicht nur deswegen. Immer wenn ich mich auf einem Reittier fortbewege, schaue ich gar nicht auf den Bildschirm, sondern nur auf die Minikarte.

UltrosTeefies (via Reddit) versteht die Idee hinter dem Fehlen des Features, freut sich aber sehr auf das Overlay: Ich habe vollkommen verstanden, was das Diablo-Team damit gemeint hat, als es wollte, dass wir noch stärker in das Spiel eintauchen und auf den Bildschirm schauen, aber ich finde, dass ein sehr transparentes Overlay eigentlich viel besser ist, als 40 % der Zeit auf die rechte obere Ecke des Bildschirms zu starren.

Das Schöne an dem Feature ist, dass es optional ist. Wer sich an die Minimap gewöhnt hat, kann sie behalten, und orientierungslose (und nostalgische) Spieler wie ich setzen auf das gute alte Overlay.

Freut ihr euch auch auf das Map-Overlay, oder habt ihr euch an die Minimap aus Diablo 4 gewöhnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Am 28. April startet mit der neuen Erweiterung auch eine neue Season. Alle Infos dazu findet ihr hier: Diablo 4 Season 13 – Start, Release Date und PTR