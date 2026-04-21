Diablo 4 Season 13 – Start, Release Date und PTR

Season 13 startet im April in Diablo 4 und bringt nicht nur frischen Content und neue Mechaniken ins ARPG. Zeitgleich erscheint der zweite DLC „Lord of Hatred“, der Anpassungen am Basisspiel mitbringt. Welche neuen Features euch erwarten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Lange müssen Fans nicht mehr auf den Release von Season 13 warten, denn diese soll in wenigen Tagen gleichzeitig mit der neuen Erweiterung „Lord of Hatred“ durchstarten. Die Entwickler von Diablo 4 haben bereits ein paar Details zu den Inhalten der neuen Season verraten. Wir fassen hier für euch alle wichtigen Infos zusammen und aktualisieren den Artikel regelmäßig, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Video starten Trailer zu Diablo 4 zeigt, wie grausam der Bösewicht in Lord of Hatred ist Autoplay

Season 13: Start, PTR und Patch-Notes

Wann startet Season 13? Season 13 in Diablo 4 wird am 28. April 2026 starten. Gegen 18:00 oder 19.00 Uhr deutscher Zeit sollte es losgehen. Ob es einen Preload geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wann endet Season 13? Jede normalgroße Season durchläuft einen 90-tägigen Zyklus, bis Blizzard diese mit einer neuen Season ablöst. Noch existiert kein Datum für das Ende, doch wenn man dem Kreislauf treu bleibt, könnt ihr mit einem Ende am 28. Juli rechnen.

Gibt es einen PTR zu Season 13? Nein, Blizzard hat sich für den Release von Season 13 und Lord of Hatred extra dagegen entschieden. Jeder Spieler soll ohne Vorwissen und frisch in die neue Season starten, um alle Neuerungen im gleichen Tempo wie jene zu entdecken, die keinen PTR spielen.

Gibt es Patch-Notes zu Season 13? Die wird es geben, jedoch sind diese noch nicht bekannt. Wir listen euch diese auf, sobald Blizzard sie veröffentlicht.

Season 13: Thema und neue Features

Was ist das Thema von Season 13? Die neue Season könnte sich um den Kampf gegen Mephisto drehen, denn der spielt eine wichtige Rolle im „Lord of Hatred“-DLC, der zeitgleich erscheint. Weitere Details will Blizzard bald bekannt geben.

Am 23. April um 20:00 Uhr deutscher Zeit findet ein entsprechender Dev-Stream von Blizzard statt, in dem über Season 13 und die kommende Erweiterung gesprochen wird. Wir werden unseren Artikel danach mit neuen Infos erweitern.

Das steckt in Season 13: Das Thema der neuen Season ist noch nicht bekannt. Nach dem Livestream werden wir hier entsprechende Features ergänzen. Mit einer neuen saisonalen Mechanik sowie eventuellen saisonalen Kräften und Items ist zu rechnen. Bekannt ist, dass sich mit dem Release des DLCs auch einiges am Basisspiel ändern soll:

Skill-Trees : Laut Blizzard sollen sich die Fertigkeitssysteme für alle acht Klassen ändern und euch damit sowohl mehr Anpassungsmöglichkeiten als auch mehr Vielfalt bieten.

: Laut Blizzard sollen sich die Fertigkeitssysteme für alle acht Klassen ändern und euch damit sowohl mehr Anpassungsmöglichkeiten als auch mehr Vielfalt bieten. Loot-Filter : Der Loot-Filter soll die Suche nach gewünschten Gegenständen in Diablo 4 erleichtern. Mit dem Filter könnt ihr Items ausblenden, die Suche nach bestimmten Affixen vereinfachen und bestimmte Items finden. Dabei handelt es sich um ein Feature, das quasi seit Release von den Spielern gefordert wird.

: Der Loot-Filter soll die Suche nach gewünschten Gegenständen in Diablo 4 erleichtern. Mit dem Filter könnt ihr Items ausblenden, die Suche nach bestimmten Affixen vereinfachen und bestimmte Items finden. Dabei handelt es sich um ein Feature, das quasi seit Release von den Spielern gefordert wird. Schwierigkeitsstufen: Es soll Anpassungen an den Schwierigkeitsstufen in Diablo 4 geben, wodurch die Qual-Stufen auf 12 erweitert werden.

Season 13: Beste Klassen und Builds

Welche Klasse ist die beste Klasse in Season 13? Erfahrungsgemäß werden vor allem die neuen Klassen (Paladin und Hexenmeister) mächtig sein. Wie die anderen Klassen abschneiden, ist noch nicht bekannt. Möglich wäre, dass jede Klasse mindestens einen Build im S-Tier besitzt. Mehr dazu erfahrt ihr aber wie immer in unserer Tier-List. Möchtet ihr mehr zur Erweiterung erfahren? Dann schaut gerne in unseren Release-HUB: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt