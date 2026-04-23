Blizzard hat die Release-Zeit von Diablo 4: Lord of Hatred verraten, und ihr werdet viel Kaffee brauchen

Schon seit einer Weile wissen wir, dass die neue Erweiterung für Diablo 4 am 28. April erscheinen wird. Die Uhrzeit war bisher noch offen. Im neuesten Stream verrät Blizzard: um 1:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr Vessel of Hatred spielen. Der Preload kann noch heute Nacht gestartet werden.

Wann ist die Release-Zeit? In Deutschland (als auch in Österreich und der Schweiz) startet Diablo 4: Lord of Hatred um 1:00 Uhr deutscher Zeit für PC, Xbox und PlayStation. Die Erweiterung hat einen globalen Release, erscheint also weltweit zur gleichen Zeit und nicht zur Ortszeit.

Der Pre-Download kann allerdings schon ab 1:00 Uhr heute Nacht, also am 24. April frühmorgens, gestartet werden. Wie viele GB ihr downloaden werden müsst, können wir noch nicht sagen. Zeitgleich mit Lord of Hatred, oder zumindest nur einige Minuten später, erscheint Season 13:

Im Livestream haben die Entwickler zudem eine Kollaboration mit der Metal-Band Korn angekündigt. Der Song „Reward the Scars“ wird samt Video ein paar Stunden vor Lord of Hatred erscheinen.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lerd of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Lord of Hatred krempelt Diablo 4 um, verändert alle Klassen für jeden

Im Stream sprechen die Entwickler über verschiedene Neuerungen und Änderungen, die mit Lord of Hatred und Season 13 kommen werden. Eines der Features, auf das sich Spieler am meisten freuen sollen, seien demnach die überarbeiteten Skilltrees.

Jede Klasse bekommt in jeder Version von Diablo 4 – saisonal und ewig, mit oder ohne Lord of Hatred – einen vollkommen anderen Talentbaum. Statt weiten Verästelungen habt ihr nun schrittweise Verbesserungen für eure Skills, mit der Möglichkeit, ihre Keywords und Elemente zu verändern.

Dazu kommen einige Qualitäts-Verbesserungen wie höher stapelbare Materialien (bis 1.000), Loot-Filter und eine transparente Map.

Lord of Hatred selbst kommt dann mit einer neuen Kampagne und einem „echten“ Abschluss des „Hatred Arcs“, wie die Entwickler selbst sagen. Wir haben die Kampagne bereits durchgespielt und Lord of Hatred vorab getestet: Selbst nach 10 Stunden am Stück in Diablo 4: Lord of Hatred wollte ich nicht aufhören