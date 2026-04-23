Diablo 4: Lord of Hatred beseitigt schon am Anfang einen nervigen Charakter, aber freut euch nicht zu früh

Im neusten Cinematic zur kommenden Erweiterung von Diablo 4 wird der Herr des Hasses richtig wütend und knipst einem wichtigen Charakter der Story die Lichter aus. Ein Teil der Community freut sich hämisch, aber Lord of Hatred hat noch andere Pläne.

Spoiler-Warnung: Wir zeigen euch hier das Intro-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred mit einem wichtigen Charaktertod. Wenn ihr komplett spoilerfrei in die Erweiterung gehen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen.



In unserer Übersicht erfahrt ihr alles, was ihr sonst zu Diablo 4: Lord of Hatred wissen müsst.

Wer ist der Charakter?

Neyrelle ist bereits seit dem Grundspiel von Diablo 4 Teil der Story. Sie wird von Lorath als letzte Schülerin der Horadrim ausgebildet.

Im Verlauf der Geschichte nimmt sie den Seelenstein von Mephisto an sich, einem der großen Übel und dem großen Gegenspieler seit einiger Zeit.

Während Vessel of Hatred retten wir Neyrelle zwar, die Verderbnis des Steins hat aber offenbar schon stark auf sie übergegriffen.

Das zeigt das Cinematic: Blizzard hat das Opening Cinematic für Lord of Hatred veröffentlicht. Dort ist Neyrelle zu sehen, die fieberhaft nach einem Weg sucht, um Mephisto zu besiegen, der sich mittlerweile als der „Diablo-Jesus“ Akarat tarnt und Menschen bekehrt.

Neyrelle forscht mit Hinweisen aus Rathmas Prophezeiung nach Waffen gegen den Herrn des Hasses und kommt am Ende auf einen Speer aus Licht. Ihre Worte machen Mephisto richtig, richtig wütend.

In seinem Zorn bricht er Neyrelle das Genick – was diese aber offenbar geplant hat. Denn sie rammt im selben Moment einen Dolch in den Körper des Übels, der seinerseits beteuert, noch Pläne für sie gehabt zu haben. Genau diesen wollte sie offenbar entkommen:

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lerd of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Neyrelle ist tot, lang lebe die Erinnerung an Neyrelle

Auf Reddit danken einige Spieler Mephisto dafür, Neyrelle endlich erledigt zu haben. Sie gilt in der Community als einer der Charaktere mit der schlechtesten Story, insbesondere, da sich Vessel of Hatred stark um das Thema Freundschaft mit ihr im Mittelpunkt gedreht hat. Unpassend für Diablo, finden die Leute.

Über ihren Tod solltet ihr euch allerdings nicht zu früh freuen, denn sie wird immer noch eine Rolle spielen. Ich habe Lord of Hatred bereits gespielt und weiß, dass sie selbst tot noch eine wichtige Rolle spielt und öfter erwähnt wird, was selbst mir aufgefallen ist.

Ab dem 28. April könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Da erscheint Lord of Hatred für PC, PS5 und Xbox. Meiner Meinung nach ist die Story der neuen Erweiterung eine der besten im Franchise bisher und meinen Eindruck teilen viele Tester: Diablo 4: Lord of Hatred auf Metacritic – Das sagen erste Reviews zum neuen DLC