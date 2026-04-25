Diablo 4: Lord of Hatred und Season 13 erscheinen am gleichen Tag – Was ist kostenlos, was gibt’s nur im DLC?

Am 28. April startet Season 13 in Diablo 4 und gleichzeitig erscheint die zweite Erweiterung Lord of Hatred. Welche Inhalte kostenlos verfügbar sind und für welche ihr zahlen müsst, fassen wir hier auf MeinMMO für euch zusammen.
Mit Season 13 und Lord of Hatred bekommt Diablo 4 einen Haufen neue Features. Einige davon könnt ihr nur nutzen, wenn ihr eine Edition der Erweiterung kauft, andere sind für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar. Das Update bringt zudem etliche Änderungen am Basisspiel mit, die für alle Spieler greifen.
Nachfolgend listen wir euch die Inhalte auf, die ihr Ende April kostenlos bekommt, sowie Inhalte, für die ihr Lord of Hatred erwerben müsst. Falls zusätzliche Features hinzukommen, passen wir den Artikel an.
Neue Inhalte, die ihr kostenlos bekommt
Welche Inhalte bekomme ich kostenlos? Wenn ihr bereits eine Edition von Diablo 4 auf dem PC oder eurer Konsole besitzt, bekommt ihr mit Season 13 und Lord of Hatred Zugriff auf verschiedene neue Inhalte. Dazu wird es einige Anpassungen am Basisspiel geben.
Änderungen und neue Features für das Basisspiel
Folgende Inhalte sind dauerhafte Updates für Diablo 4, unabhängig vom Realm:
- Angepasste Spielerstufe mit Stufe 70 als Max-Level
- Erweiterung der Schwierigkeitsstufen bis Qual 12
- Neue Skill-Trees für alle Klassen mit dem Fokus auf Skills
- Loot-Filter
- Neue Wegfindung und Map-Overlay, das euch bei der Navigation unterstützt
- Überarbeitung der Grube
- Anpassung des Item-Systems
- gewöhnliche, magische und seltene Items droppen auch auf Qual-Stufen, können mit dem Horadrimwürfel modifiziert werden, vermacht sein und sogar große Affixe besitzen.
- Uniques und Mythics lassen sich härten
- Affixe und legendäre Aspekte wurden überarbeitet
Saisonale Inhalte für alle Spieler
Season 13 startet (fast) gleichzeitig mit Lord of Hatred. Während die Erweiterung um 1:00 Uhr deutscher Zeit an den Start geht, zieht die neue Season um 1:30 Uhr nach. Für beides gibt es bereits einen Preload.
Dieses Mal gibt es keine saisonspezifischen Quests oder Gameplay-Elemente. Damit will Blizzard ein nahtloses Erlebnis zwischen der Saison der Abrechnung und der Erweiterung „Lord of Hatred“ schaffen. Nachfolgende Seasons sollen wieder dem „alten Muster“ folgen.
Folgende Inhalte sind zeitlich begrenzt und während der Saison der Abrechnung verfügbar:
- Die Saisonreise bekommt zwei zusätzliche Ränge und über 100 Saisonrang-Herausforderungen
- für den Abschluss mancher Ziele ist die Erweiterung Lord of Hatred erforderlich
- Battle Pass für die Saison der Abrechnung
- Reliquiar für die Saison der Abrechnung
- Beta-Updates für den Turm und Bestenlisten
- ab 30. April 2026 um 20:00 Uhr MESZ; donnerstags ist dann quasi Wochenwechsel für die Aktivität
Inhalte, die ihr nur mit einem Kauf von „Lord of Hatred“ bekommt
Für welche Inhalte muss ich bezahlen? Neben den Inhalten, die ihr „kostenlos“ bekommt – also, wenn ihr Diablo 4 bereits besitzt – gibt es auch Content, den ihr nur nutzen könnt, wenn ihr die Erweiterung kauft:
- Die neue Region Skovos
- Dungeons, Stützpunkte, Keller, Events etc., die sich in Skovos befinden
- Eine Weiterführung der Kampagne
- Die neue Klasse „Warlock“ (Hexenmeister)
- Die neue Klasse „Paladin“ – den könnt ihr bereits seit Dezember zocken.
- Kriegspläne – quasi eine „Playlist“ für eure Endgame-Aktivitäten
- Herausforderung „Echo des Hasses“
- Angel-Feature
- Horadrimwürfel
- Neue Edelstein-Stufen (Horadrisch und Makellos Horadrisch)
- Talisman inklusive Set-Boni
- Zusätzliches Beutetruhenfach
- Zusätzliche Charakterplätze
Um die Kampagne von Lord of Hatred skippen zu können, müsst ihr sie übrigens mit einem Charakter abschließen. Das schaltet die Option „Kampagne überspringen“ für alle anderen Charaktere frei, unabhängig vom Realm.
Egal, ob ihr euch in die Kampagne stürzt oder saisonale Inhalte spielt: Der Herr des Hasses hat seinen Einfluss über ganz Sanktuario ausgebreitet. In der Hauptstory tarnt er sich geschickt als Akarat und versucht nun, als falscher Prophet Akarat die ganze Welt endgültig mit seinem Hass zu korrumpieren.
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