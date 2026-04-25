Diablo 4: Lord of Hatred und Season 13 erscheinen am gleichen Tag – Was ist kostenlos, was gibt’s nur im DLC?

Am 28. April startet Season 13 in Diablo 4 und gleichzeitig erscheint die zweite Erweiterung Lord of Hatred. Welche Inhalte kostenlos verfügbar sind und für welche ihr zahlen müsst, fassen wir hier auf MeinMMO für euch zusammen.

Mit Season 13 und Lord of Hatred bekommt Diablo 4 einen Haufen neue Features. Einige davon könnt ihr nur nutzen, wenn ihr eine Edition der Erweiterung kauft, andere sind für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar. Das Update bringt zudem etliche Änderungen am Basisspiel mit, die für alle Spieler greifen.

Nachfolgend listen wir euch die Inhalte auf, die ihr Ende April kostenlos bekommt, sowie Inhalte, für die ihr Lord of Hatred erwerben müsst. Falls zusätzliche Features hinzukommen, passen wir den Artikel an.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Neue Inhalte, die ihr kostenlos bekommt

Welche Inhalte bekomme ich kostenlos? Wenn ihr bereits eine Edition von Diablo 4 auf dem PC oder eurer Konsole besitzt, bekommt ihr mit Season 13 und Lord of Hatred Zugriff auf verschiedene neue Inhalte. Dazu wird es einige Anpassungen am Basisspiel geben.

Änderungen und neue Features für das Basisspiel

Folgende Inhalte sind dauerhafte Updates für Diablo 4, unabhängig vom Realm:

Angepasste Spielerstufe mit Stufe 70 als Max-Level

Erweiterung der Schwierigkeitsstufen bis Qual 12

Neue Skill-Trees für alle Klassen mit dem Fokus auf Skills

Loot-Filter

Neue Wegfindung und Map-Overlay, das euch bei der Navigation unterstützt

Überarbeitung der Grube

Anpassung des Item-Systems gewöhnliche, magische und seltene Items droppen auch auf Qual-Stufen, können mit dem Horadrimwürfel modifiziert werden, vermacht sein und sogar große Affixe besitzen. Uniques und Mythics lassen sich härten Affixe und legendäre Aspekte wurden überarbeitet



Das neue Map-Overlay erleichtert die Wegfindung. Alle Skill-Trees bekommen ein Update – mit dem Fokus auf Skills.

Saisonale Inhalte für alle Spieler

Season 13 startet (fast) gleichzeitig mit Lord of Hatred. Während die Erweiterung um 1:00 Uhr deutscher Zeit an den Start geht, zieht die neue Season um 1:30 Uhr nach. Für beides gibt es bereits einen Preload.

Dieses Mal gibt es keine saisonspezifischen Quests oder Gameplay-Elemente. Damit will Blizzard ein nahtloses Erlebnis zwischen der Saison der Abrechnung und der Erweiterung „Lord of Hatred“ schaffen. Nachfolgende Seasons sollen wieder dem „alten Muster“ folgen.

Folgende Inhalte sind zeitlich begrenzt und während der Saison der Abrechnung verfügbar:

Die Saisonreise bekommt zwei zusätzliche Ränge und über 100 Saisonrang-Herausforderungen für den Abschluss mancher Ziele ist die Erweiterung Lord of Hatred erforderlich

Battle Pass für die Saison der Abrechnung

Reliquiar für die Saison der Abrechnung

Beta-Updates für den Turm und Bestenlisten ab 30. April 2026 um 20:00 Uhr MESZ; donnerstags ist dann quasi Wochenwechsel für die Aktivität



Inhalte, die ihr nur mit einem Kauf von „Lord of Hatred“ bekommt

Für welche Inhalte muss ich bezahlen? Neben den Inhalten, die ihr „kostenlos“ bekommt – also, wenn ihr Diablo 4 bereits besitzt – gibt es auch Content, den ihr nur nutzen könnt, wenn ihr die Erweiterung kauft:

Die neue Region Skovos

Dungeons, Stützpunkte, Keller, Events etc., die sich in Skovos befinden

Eine Weiterführung der Kampagne

Die neue Klasse „Warlock“ (Hexenmeister)

Die neue Klasse „Paladin“ – den könnt ihr bereits seit Dezember zocken.

Kriegspläne – quasi eine „Playlist“ für eure Endgame-Aktivitäten

Herausforderung „Echo des Hasses“

Angel-Feature

Horadrimwürfel

Neue Edelstein-Stufen (Horadrisch und Makellos Horadrisch)

Talisman inklusive Set-Boni

Zusätzliches Beutetruhenfach

Zusätzliche Charakterplätze

Mit den Kriegsplänen erstellt ihr euch eine “Endgame-Playlist”. Items lassen sich mit dem Horadrimwürfel modifizieren. Für den Talisman gibt es Set-Zauber.

Um die Kampagne von Lord of Hatred skippen zu können, müsst ihr sie übrigens mit einem Charakter abschließen. Das schaltet die Option „Kampagne überspringen“ für alle anderen Charaktere frei, unabhängig vom Realm.

Egal, ob ihr euch in die Kampagne stürzt oder saisonale Inhalte spielt: Der Herr des Hasses hat seinen Einfluss über ganz Sanktuario ausgebreitet. In der Hauptstory tarnt er sich geschickt als Akarat und versucht nun, als falscher Prophet Akarat die ganze Welt endgültig mit seinem Hass zu korrumpieren.