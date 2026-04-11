Video zu Lord of Hatred zeigt erstmals neues Feature für Diablo 4, lässt euch entspannt seltene Items farmen

Mit dem zweiten DLC „Lord of Hatred“ zieht ein Feature in Diablo 4 ein, bei dem ihr euch von der Dämonenjagd erholen und dabei entspannt Items farmen könnt. Ein neues Video gewährt dazu nun erstmals Einblicke.

Was ist das für ein Feature? Es geht ums Angeln, das mit Lord of Hatred seinen Weg nach Sanktuario findet. Blizzard selbst beschreibt das Feature im Blogpost wie folgt: „Und wenn euch der Sinn nach etwas Erholung steht, könnt ihr euch beim Angeln in den Gewässern von Sanktuario von der Dämonenjagd entspannen.“

Das Angeln funktioniert als Minispiel, das ihr einfach über das Emote-Rad startet. Euer Held wirft dann die Leine aus, und ihr müsst offenbar im richtigen Moment eine Taste drücken, um den Fang einzuholen.

Im Video von IGN ist zu sehen, wie der Charakter verschiedene Items aus dem Wasser zieht – sogar ein „Unique Fisch“ scheint dabei zu sein. Ihr könnt sogar in glühender Lava fischen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Wechsel vom blutigen Monsterschnetzeln zum ruhigen Angeln wirkt zwar fast schon skurril, bildet aber einen interessanten Kontrast zum restlichen Gameplay und liefert euch obendrein frische Beute.

Was genau ihr später mit den Fischen anstellt, ist noch offen. In Diablo Immortal gibt es das System bereits seit 2023. Dort tauscht ihr euren Fang über ein Logbuch gegen Belohnungen ein.

Was zeigt das Video noch? Das 21-minütige Gameplay-Video nimmt euch mit in die neue Region Skovos. Zu sehen ist ein Warlock, der sich durch neue Monsterhorden kämpft und zwei Stützpunkte erobert. Bei Minute 3:35 gewährt das Video zudem einen Blick auf die Map von Skovos inklusive aller Wegpunkte und Stützpunkte.

Außerdem bekommt ihr einen detaillierten Eindruck von der neuen Klasse: dem Warlock (Hexenmeister). Dieser finstere Magier unterwirft Dämonen seinem Willen und nutzt als einzige Klasse zwei Ressourcen gleichzeitig – Zorn und Dominanz. Im Video erkennt ihr das an der zweigeteilten Ressourcen-Kugel in Pink und Lila.

Alle Infos zum Warlock bekommt ihr in unserer Übersicht. Im Trailer erhaltet ihr zudem einen kurzen Eindruck der neuen Klasse in Diablo 4:

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Das YouTube-Video von IGN bietet euch somit einen Einblick in die neue Klasse und in die offene Welt des neuen Gebietes Skovos inklusive Stützpunkte. Falls ihr stattdessen lieber in die Handlung eintauchen und den Kampf gegen den ersten Boss der Kampagne sehen wollt, solltet ihr mal hier reinschauen: Diablo 4 zeigt in 12 Minuten Gameplay erstmals das neue Gebiet von Lord of Hatred und den ersten Story-Boss