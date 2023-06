Deutscher Experte sagt: Diablo 4 braucht dringend ein neues Feature beim Loot, um für mehr Freude zu sorgen

Der deutsche Twitch-Streamer und Diablo-Experte wudijo hat kürzlich einige Fragen von Fans zu Diablo 4 beantwortet. Dort hat er unter anderem erklärt, welche Verbesserungen das Spiel nun braucht. Viele aus der Community schätzen den Experten und seine Meinung, da kaum jemand mehr Ahnung von Diablo hat als wudijo.

Wer ist der Experte?

Das fordert wudijo: In einem AMA („Ask Me Anything“) auf Reddit wurde wudijo gefragt, welche 3 Features die Entwickler ins Spiel bringen sollten, um Diablo 4 zu verbessern. Das für ihn wichtigste Feature: ein Loot-Filter.

Diablo 4 überschwemmt euch ab einem gewissen Punkt mit gelben Items, die im Endgame sehr wichtig werden. Das Problem hier ist, dass sie zwischen „extrem unnütz“ und „besser als alles andere“ schwanken können. Er sagt:

Die Menge von Müll-Loot auf hohen Stufen ist entmutigend. Ich möchte mich freuen, wenn ich ein Item in einer anderen Farbe aufleuchten sehe auf Basis meiner Auswahl, statt durch 1.000 Gegenstände zu schauen und sie dann doch nur zu verkaufen.

Wichtig seien außerdem:

Leaderboards mit verschiedenen Zielen wie Alptraum-Dungeons oder besondere Herausforderungen wie Kills auf den Endboss

echter Handel, denn der ist aktuell noch stark beschränkt

Das Wichtigste seien aber die Loot-Filter. Das Feature müsse erscheinen und das schnell, fordert der Experte. Außerdem müsse es eine bessere Möglichkeit geben, gezielt nach Legendarys und Uniques zu fischen.

„Diablo 4 hat das beste Kampf-System von allen ARPGs“

Generell scheint wudijo laut AMA aber äußerst zufrieden zu sein mit dem Spiel. Er lobt, dass Diablo 4 von allen ARPGs, die er kennt, das beste Kampf-System habe. Sogar die hohen Gold-Kosten im Spiel sieht er positiv.

Einer der großen Streitpunkte in der Community ist aktuell aber nach wie vor das Endgame. Vor allem Vielspieler kritisieren hier: es gebe zu wenig zu tun, während Casuals dort noch gar nicht angekommen sind. wudijo meint, das Endgame bestehe darin, sich auf Reddit über Nerfs zu beschweren.

Der Experte wurde außerdem nach seiner Einschätzung zu den Klassen gefragt. Wie schon in seiner persönlichen Tier-List vor Release, sieht er den Druiden an der Spitze, gefolgt vom Barbaren. Das liege vor allem daran, dass die beiden Klassen so viele, variable Builds haben.

Generell liegen die Klassen laut wudijo aber so nah beieinander, dass selbst die „schwächste“ Klasse nicht signifikant größere Probleme im Endgame habe als die „beste.“ Mehr zu den Klassen und den besten Builds lest ihr in unserer Tier-List:

