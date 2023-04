Diablo 4: Die besten Klassen in der Tier-List – Alle Klassen im Ranking

Welche Klasse ist in Diablo 4 gerade die stärkste? MeinMMO verrät euch, mit welcher der 5 Klassen ihr gerade am besten vorankommt.

Woher kommt die Liste? Die MeinMMO-Redaktion hat die Open Beta von Diablo 4 ausgiebig gespielt und jede der 5 verfügbaren Klassen des Spiels auf Stufe 25 getestet. Außerdem haben wir uns angeschaut, wie gut einige der besten Spieler der Welt mit ihren Klassen umgehen.

Basierend auf unserer Erfahrung und den Eindrücken von Experten, geben wir euch hier eine Einschätzung zu den einzelnen Klassen. Noch gibt es keine Ranglisten, an denen sich die Klassen objektiv messen lassen.

Bedenkt dabei, dass es sich um den Stand der Beta handelt. Wir erklären also, welche der Klassen vor Release die stärksten waren. Das Ranking kann sich entsprechend nach dem Release noch verschieben. Wir werden diese Liste aktualisieren.

Blizzard will mit den Daten der Beta noch Balancing an den Klassen vornehmen. Wie viel und was genau angepasst wird, wissen wir allerdings noch nicht. Mehr Infos zu dem, was noch kommt, findet ihr hier: 6 Dinge von Diablo 4, die erst zum Release ins Spiel kommen

Platz 1: Totenbeschwörer

Totenbeschwörer waren nur am zweiten Wochenende der Open Beta spielbar, haben dort aber in kürzester Zeit viele Experten überzeugt. Die Twitch-Streamer Asmongold und Maurice Weber etwa finden, dass Totenbeschwörer absolut OP sind.

Die Nekromanten können Skelette und Fleischgolems beschwören oder direkt mit Flüchen, Knochenspeeren und anderen Zaubern angreifen oder sich schützen. Mit ihrem Schaden können sie schon auf niedrigen Stufen die meisten Gegner sofort töten.

Vor allem auf niedrigeren Stufen sind Totenbeschwörer stark, da ihre Begleiter schon alleine Gegner niedermetzeln. Viel tun müsst ihr nicht. Damit eignet sich die Klasse auch für Einsteiger hervorragend.

Gegen später werden Totenbeschwörer vermutlich etwas schwächer, zählen aber traditionell schon zu den stärkeren Klassen. Einen der besten Builds findet ihr hier:

Platz 2: Jägerin

In der Beta ist die Jägerin die einzige Klasse, die dem Totenbeschwörer den Rang ablaufen könnte. Sie ist gegen einzelne Ziele etwas stärker, dafür aber gegen sehr große Gruppen nicht so stark. Besonders gute Spieler haben mit der Jägerin sogar den härtesten Boss der Beta alleine gelegt. Der Boss ist für 12 Spieler gedacht.

Der große Vorteil der Klasse ist, dass ihr euch aussuchen könnt, ob ihr lieber im Nah- oder im Fernkampf spielt. Euch stehen etwa Dolche, Schwerter und Bögen, aber auch Fallen zur Auswahl.

Im Moment sieht es so aus, dass die Nahkampf-Builds stärker, aber auch mit mehr Risiken verbunden sind. Ihr müsst besser ausweichen und ständig am Gegner stehen, um das volle Potential zu entfalten.

Jägerinnen dürften auch später im Endgame die Nase weit vorn haben. Als Build empfehlen wir einen wendigen Schurken-Build:

Platz 3: Zauberin

Zauberinnen stehen nur knapp hinter den ersten beiden Plätzen und werden von uns nur deshalb weiter auf Platz 3 eingeordnet, weil die Legendarys aus der Beta hier nicht so stark waren. Die Grund-Fähigkeiten der Zauberin teilen schon ordentlich aus, werden später aber nicht so viel besser wie beim Totenbeschwörer oder der Jägerin.

Vorteil an der Zauberin ist, dass ihr teilweise Builds bauen könnt, die quasi von allein funktionieren. Mit einem oder zwei Zaubern könnt ihr ständig in Bewegung bleiben und einfach nebenher Gegner abschlachten. Außerdem brauchte sie in der Beta nicht viele Legendarys, um stark zu sein.

Dazu haben Zauberinnen starke Defensiv-Fertigkeiten, die ihre Rolle als „Glaskanone“ etwas ausgleichen. Mit verschiedenen Elementen können sie Gegner kontrollieren und sind damit auch zusammen mit anderen Spielern in Gruppen nützlich.

Zauberinnen dürften auch später im Endgame eine solide Wahl sein. Als Build empfehlen wir eine Frost-Zauberin:

Alternativ könnt ihr unseren Shock-Build ausprobieren:

Platz 4: Barbar

Nahkämpfer haben es auf den frühen Stufen in Diablo 4 schwerer und der Eindruck vieler Spieler war, dass gerade Barbaren große Probleme haben. Sie müssen ständig nah am Gegner spielen, bekommen alles ab und haben nur bedingt Selbstheilung.

Später können sie sich zwar behaupten und sogar einiges aushalten, der Weg dorthin ist allerdings eher schwer und auch dann bleibt ihr Schaden hinter dem anderer Klassen zurück.

Wenn ihr in einer Gruppe spielt und eine Tank-Rolle übernehmen wollt, eignet sich der Barbar dennoch hervorragend. Ihr könnt vor allem den Klassen, die weniger aushalten, die Feinde vom Leib halten und sie den Schaden austeilen lassen.

Später dürften Barbaren stärker werden, allerdings wissen wir noch nicht, wann das sein wird. Der gerade vielversprechendste Build dreht sich um die Blutungs-Mechanik:

Platz 5: Druide

Einer der größten Kritikpunkte in der Beta war, dass der Druide zu schwach ist. Nachdem die Klasse seit Diablo 2 nicht mehr spielbar war, haben sich viele Fans auf den Druiden gefreut, der nun deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Egal, in welchem Build, der Druide kann, was Schaden und Durchhaltevermögen angeht, nicht mit anderen Klassen mithalten. Er hatte es sogar bei dem ersten Boss der Story von allen Klassen am schwersten.

Dagegen habt ihr als Druide die größten Möglichkeiten, euch auszuleben. Ob als Tank, Nahkämpfer, Zauberer oder Unterstützer, Druiden können jede Rolle einnehmen. Wie stark sie später werden, ist aber schwer zu sagen.

Die besondere Klassen-Mechanik des Druiden war in der Beta nicht verfügbar, was die Einschätzung etwas verzerrt. Laut Berichten soll die Klasse erst auf Stufe 30 wirklich stark werden. Das wird sich aber erst zum Release am 6. Juni zeigen.

Der Build, mit dem wir immerhin einigermaßen Erfolg hatten, ist ein Werwolf-Build mit eigenem Rudel:

Das Ranking wird sich vermutlich noch einmal verschieben, wenn wir wissen, welcher Endgame-Content konkret ansteht und welche Klasse diesen am besten erledigen kann. Der lange Grind auf höheren Stufen ist das, woran sich die Stärke der Klassen besser ablesen lässt.

Mehr Informationen zum Endgame kommen noch vor Release in einem Dev Blog im April. Ein paar Infos haben wir aber jetzt schon:

