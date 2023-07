Diablo 4: Barbar Hammer der Urahnen Build lässt den Boden unter euren Feinden erzittern

Der Barbar in Diablo 4 besitzt einen Hammer der Urahnen Build, mit dem ihr nicht nur den Boden zum Beben bringen, sondern auch eure Freunde mit Schlachtrufen buffen könnt. Wir zeigen euch den Build mit allen Aspekten, Talenten und seinem Paragon und erklären euch, wie dieser funktioniert.

Was ist das für ein Build? Der Hammer der Urahnen oder kurz HotA (Hammer of the Ancients) ist ein Build, mit dem ihr euren heiligen Hammer auf umliegende Gegner donnern könnt. Eure Attacken und Freunde im Trupp werden zudem mit Schlachtrufen gebufft. Habt ihr alles richtig geskillt, könnt ihr locker Schadenszahlen in Millionenhöhe erreichen. Zudem sind große Gegnergruppen oder auch Bosskämpfe eine Leichtigkeit.

Pro mächtiger Schaden

günstige Wutkosten

auch perfekt im Gruppenspiel geeignet

kann als Tank benutzt werden Contra geringe Nahkampfreichweite

Schaden sinkt, wenn Wut sinkt

Barbar Hammer der Urahnen Build – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Sprungschlag – Rang 1 Verbesserter Sprungschlag Sprungschlag des Kampfes

Hammer der Urahnen – Rang 5 Verbesserter Hammer der Urahnen Furioser Hammer der Urahnen

Schlachtruf – Rang 5 Verbesserter Schlachtruf Taktischer Schlachtruf

Herausforderungsruf – Rang 5 Verbesserter Herausforderungsruf Taktischer Herausforderungsruf

Kriegsschrei – Rang 1 Verbesserter Kriegsschrei Mächtiger Kriegsschrei

Zorn des Beserkers Oberster Zorn des Beserkers Überlegener Zorn des Beserkers



Diese passiven Skills braucht ihr:

Donnernde Stimme – Rang 3

Kehliger Schrei – Rang 3

Überfallkommando – Rang 3

Aggressiver Widerstand – Rang 2

Fürchtender Furor – Rang 3

Grubenkämpfer – Rang 3

Keine Gnade – Rang 3

Lähmung – Rang 1

Viel hilft viel – Rang 3

Aufmischen – Rang 3

Ungezügelte Wut

Expertise mit Waffen:

Expertise mit Zweihandstreitkolben

Expertise mit Zweihandschwertern

So spielt ihr den Build: Solltet ihr eine große Gegnergruppe gefunden haben, nutzt ihr euren Sprungschlag, um euch zu euren Gegnern zu befördern. Von hier an benutzt ihr Schlachtruf, Herausforderungsruf und Kriegsschrei. Jetzt nutzt ihr euren Hammer der Urahnen und stampft so eure Gegner ins virtuelle Jenseits.

Sollte euch ein bisschen Schaden fehlen, könnt ihr mit Zorn des Beserkers nachhelfen. Nutzt diesen Skill immer an Bossen oder Elite-Gegnern.

Barbar Hammer der Urahnen Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Blutrausch

Dezimierer

Kriegshetzer

Diese Glyphen braucht ihr:

Ausbeuten – Start

Marschall – Blutrausch

Ausweiden – Dezimierer

Zorn – Kriegshetzer

Hammer der Urahnen Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Eisenblütiger Aspekt (Vergessene Ruinen, Kehjistan) – Helm

Aspekt des betäubenden Zorns (Heidenbastion, Hawezar) – Brustschutz

Aspekt der Erwartungsvollen (Tiefenwurzel, Scosglen) – Handschuhe

Aspekt des Ungehorsams (Hallen der Verdammten, Kehjistan) – Beinschutz

Geistwandelnder Aspekt (Zerstörtes Bollwerk, Scosglen) – Stiefel

Aspekt der Ahnenmacht (Versunkene Ruinen, Scosglen) – Wuchtwaffe

Klingenmeisters Aspekt (Altstein, Scosglen) – H1

Aspekt des berserkerhaften Zerreißens (Trauerfeld, Trockensteppe) – H2

Aspekt der grenzenlosen Wut (muss gefunden werden) – Hiebwaffe

Mutiger Aspekt (muss gefunden werden) – Ring

Aspekt der schallenden Wut (Schirokkohöhle, Kehjistan)– Ring

Eitler Aspekt (muss gefunden werden) – Amulett

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Rüstung: Amethyst

Waffen: Smaragd

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Stärke

Geschicklichkeit

Intelligenz

Willenskraft

Die besten sekundären Werte:

Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundete und nahe Gegner

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie