In Season 1 dreht sich alles um die Verderbnis, boshafte Monster und ihre boshaften Herzen, die die neuen Edelsteine in Diablo 4 darstellen. Auf MeinMMO erfahrt ihr, wie ihr die boshaften Herzen bekommt und was die einzelnen Herzen so können.

Was sind das für neue „Edelsteine“?

Boshafte Herzen sind die besondere Spielmechanik in Season 1. Sie werden nach einem harten Kampf von boshaften Monstern fallengelassen.

Ihr könnt die Herzen wie Edelsteine in farblich passende Sockelplätze in Amuletten und Ringen einsetzen, anstelle von den Edelsteinen, die ihr sonst einsetzen würdet.

Es gibt 32 verschiedene Herzen in 4 Farben. Die jeweilige Farbe des Herzes kann nur in die passende Farbe des Sockels und nur in Schmuck eingesetzt werden.

Die neue Questreihe in Season 1 bringt die neuen boshaften Herzen für eure Builds ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wie ihr zu der Quest und den Herzen in Diablo 4 kommt und was sie euch bringen.

So bekommt ihr die boshaften Herzen

Wie starte ich die Quest? Um die neue Questreihe in Season 1 starten zu können, müsst ihr die Kampagne abgeschlossen haben. In Kyovashad trefft ihr dann auf Cormond, bei dem ihr die Quest startet. Er wird euch auf der Reise gegen die neueste Bedrohung begleiten.

Wie bekomme ich die boshaften Herzen? Im Verlauf eurer Reise werdet ihr auf neue boshafte Elitegegner treffen. Wenn ihr diese besiegt, lassen sie ein boshaftes Herz fallen. Mit einem Klick auf das Herz werden die besonderen Gegner wiedergeboren und ihr müsst ein weiteres Mal gegen sie kämpfen. Als Belohnung lassen sie dann das „eingesperrte Herz“ fallen, das ihr aufnehmen und verwenden könnt.

Überwiegend lassen sich die verderbten, boshaften Monster in den neuen Tunneln der Boshaftigkeit finden. Auf der Map sehen diese Tunnel aus wie ein Dungeon, haben als Kennzeichnung aber ein kleines, grünes Blatt.

In einem Tunnel lassen sich 4–5 Herzen farmen. Eines der boshaften Monster beschwört ihr, indem ihr einen sogenannten Ansucher im Tunnel benutzt, den ihr im Laufe der Questreihe erhaltet.

Es gibt 32 verschiedene boshafte Herzen in 4 Kategorien

Welche Arten von boshaften Herzen gibt es? Es gibt 32 verschiedene boshafte Herzen (via blizzard.com) in vier verschiedenen Farben. Alle bringen euch Boni für euren Build ein und stellen vier Kategorien dar:

Orange: gemeines Herz – Angriffsstärke

Blau: brutales Herz – Verteidigungsstärke

Pink: verschlagenes Herz – Vielseitigkeit

Schwarz: zornerfülltes Herz – Super-Stärke

die jeweilige Farbe des Herzes passt nur in die gleiche Farbe des Sockels in Schmuck

die schwarzen Herzen kommen sehr selten vor und passen in jeden Sockel

Alle Effekte, die Herzen haben können

Allgemein

Lichtbogen (Gemein, Angriff): Kritische Treffer laden den Gegner 0,75-2,50 Sek. lang elektrisch auf, wodurch Blitze auf alle anderen aufgeladenen Gegner überspringen und ihnen 68-136 Blitzschaden zufügen.

Kritische Treffer laden den Gegner 0,75-2,50 Sek. lang elektrisch auf, wodurch Blitze auf alle anderen aufgeladenen Gegner überspringen und ihnen 68-136 Blitzschaden zufügen. Dunkler Tanz (Gemein, Angriff, Weltstufe III): Bei über 60 % Leben kosten Basisfertigkeiten alle 5 Sekunden 68-51 Leben anstatt eurer Primärressource. Fertigkeiten, die Leben verbrauchen, verursachen 10-20 % mehr Schaden.

Bei über 60 % Leben kosten Basisfertigkeiten alle 5 Sekunden 68-51 Leben anstatt eurer Primärressource. Fertigkeiten, die Leben verbrauchen, verursachen 10-20 % mehr Schaden. Verlockendes Schicksal (Gemein, Angriff, Weltstufe III): Ihr erhaltet 40-60 % kritischen Trefferschaden, doch Eure nichtkritischen Treffer verursachen 20-15 % weniger Schaden.

Ihr erhaltet 40-60 % kritischen Trefferschaden, doch Eure nichtkritischen Treffer verursachen 20-15 % weniger Schaden. Löwenherz (Brutal, Verteidigung): Ihr erhaltet 10 % Barriereerzeugung. Mit aktiver Barriere heilt ihr 3-7 Leben pro Sekunde.

Ihr erhaltet 10 % Barriereerzeugung. Mit aktiver Barriere heilt ihr 3-7 Leben pro Sekunde. (Brutal, Verteidigung, Weltstufe III): 10-20 % des erlittenen Schadens wird stattdessen unterdrückt. Wenn Ihr eine Defensiv-, Täuschungs- oder Makabre Fertigkeit einsetzt, wird der gesamte unterdrückte Schaden um 250 % verstärkt und explodiert, was bei Gegnern in der Nähe bis zu 1360-2040 Feuerschaden verursacht.

10-20 % des erlittenen Schadens wird stattdessen unterdrückt. Wenn Ihr eine Defensiv-, Täuschungs- oder Makabre Fertigkeit einsetzt, wird der gesamte unterdrückte Schaden um 250 % verstärkt und explodiert, was bei Gegnern in der Nähe bis zu 1360-2040 Feuerschaden verursacht. Besonnenes Herz (Brutal, Verteidigung, Weltstufe III): Ihr werdet 2,0-4,0 Sekunden immun, wenn ihr nach einem Einzeltreffer mehr als 20 % Leben verliert. Dieser Effekt kann nur alle 110 Sekunden auftreten.

Ihr werdet 2,0-4,0 Sekunden immun, wenn ihr nach einem Einzeltreffer mehr als 20 % Leben verliert. Dieser Effekt kann nur alle 110 Sekunden auftreten. Hartnäckigkeit (Verschlagen, Vielseitigkeit): Ressourcenentzugseffekte sind 40-50 % weniger effektiv. Außerdem erhaltet Ihr einen Bonus von 3,0-8,0 % auf die Ressourcenerzeugung.

Ressourcenentzugseffekte sind 40-50 % weniger effektiv. Außerdem erhaltet Ihr einen Bonus von 3,0-8,0 % auf die Ressourcenerzeugung. Rachsucht (Verschlagen, Vielseitigkeit, Weltstufe III): Jedes Mal, wenn ein auf Euch wirkender Kontrollverlusteffekt entfernt wird, fügt Ihr Gegnern in der Nähe 510-680 Feuerschaden zu.

Jedes Mal, wenn ein auf Euch wirkender Kontrollverlusteffekt entfernt wird, fügt Ihr Gegnern in der Nähe 510-680 Feuerschaden zu. Berechnung (Verschlagen, Vielseitigkeit, Weltstufe III): Nachdem Ihr 150-200 Eurer Primärressource verbraucht habt, betäubt Euer nächster Angriff getroffene Gegner 2 Sek. lang.

Nachdem Ihr 150-200 Eurer Primärressource verbraucht habt, betäubt Euer nächster Angriff getroffene Gegner 2 Sek. lang. Boshafter Pakt (Zornerfüllt, Super): Ihr erhält nach jeweils 20 getöteten Gegnern einen anderen boshaften Bonus: Gemein: Ihr erhaltet 20 % Angriffsgeschwindigkeit. Verschlagen: Kern- und Basisfertigkeiten haben eine Chance von 15 %, Eure Primärressource vollständig wiederherzustellen. Brutal: Ihr erhaltet alle 21 Sekunden eine Barriere, die 85-102 Schaden absorbiert.

Ihr erhält nach jeweils 20 getöteten Gegnern einen anderen boshaften Bonus: Schleichender Tod (Zornerfüllt, Super): Eure Schaden-über-Zeit-Effekte sind pro unterschiedlichem Kontrollverlusteffekt auf dem Ziel um 30-40 % stärker. Unaufhaltsame Monster und taumelnde Bosse erleiden durch Eure Schaden-über-Zeit-Effekte stattdessen automatisch 110-130 % Bonusschaden.

Eure Schaden-über-Zeit-Effekte sind pro unterschiedlichem Kontrollverlusteffekt auf dem Ziel um 30-40 % stärker. Unaufhaltsame Monster und taumelnde Bosse erleiden durch Eure Schaden-über-Zeit-Effekte stattdessen automatisch 110-130 % Bonusschaden. Barbier (Zornerfüllt, Super, Weltstufe III): Kritische Treffer und sämtlicher darauffolgende Schaden innerhalb von 2,0-4,0 Sekunden werden von Eurem Ziel absorbiert. Dann entlädt sich der absorbierte Schaden auf Gegner in der Nähe. Der gespeicherte Schaden erhöht sich pro Sekunde um 10 %.

Barbar

Fokussierte Wut (Gemein, Angriff): Wenn Ihr innerhalb von 2 Sek. 60-100 Wut verbraucht, erhöht sich die kritische Trefferchance Eurer nächsten Fertigkeit, die keine Basisfertigkeit ist, um 20-30 %.

Wenn Ihr innerhalb von 2 Sek. 60-100 Wut verbraucht, erhöht sich die kritische Trefferchance Eurer nächsten Fertigkeit, die keine Basisfertigkeit ist, um 20-30 %. Wiederkehrendes Leben (Brutal, Verteidigung): Bei weniger als 40-60 % Leben erhaltet Ihr 50-60 % mehr Heilung aus allen Quellen.

Bei weniger als 40-60 % Leben erhaltet Ihr 50-60 % mehr Heilung aus allen Quellen. Strafende Schnelligkeit (Verschlagen, Vielseitigkeit): Eure Fertigkeiten haben eine Chance von 20-30 %, alle Gegner 1,25 Sek. lang niederzuschlagen, wenn die Angriffsgeschwindigkeit der entsprechenden Fertigkeit höher als 20-35 % ist.

Eure Fertigkeiten haben eine Chance von 20-30 %, alle Gegner 1,25 Sek. lang niederzuschlagen, wenn die Angriffsgeschwindigkeit der entsprechenden Fertigkeit höher als 20-35 % ist. Schmerzen unterdrücken (Zornerfüllt, Super, Weltstufe IV): Es besteht eine Chance von 5-15 %, dass eingehender Schaden ignoriert wird und Ihr stattdessen um 17-68 geheilt werdet.

Druide

Mondzorn (Gemein, Angriff): Wenn Ihr Gegner tötet, besteht eine Chance von 5 %, dass ein Wolfgefährte beschworen wird, der Euch 20-30 Sek. lang zur Seite steht. Zusätzlich erhaltet Ihr +3 auf Wölfe.

Wenn Ihr Gegner tötet, besteht eine Chance von 5 %, dass ein Wolfgefährte beschworen wird, der Euch 20-30 Sek. lang zur Seite steht. Zusätzlich erhaltet Ihr +3 auf Wölfe. Aufgebrachte Winde (Brutal, Verteidigung): Wenn sich 8-13 Gegner in Eurer Nähe befinden, wirkt Ihr automatisch Zyklonrüstung. Dieser Effekt kann nur einmal alle 10-20 Sek. auftreten.

Wenn sich 8-13 Gegner in Eurer Nähe befinden, wirkt Ihr automatisch Zyklonrüstung. Dieser Effekt kann nur einmal alle 10-20 Sek. auftreten. Unausweichliche Macht (Verschlagen, Vielseitigkeit): Während Ihr eine aktive ultimative Fertigkeit habt, werden bis zu 30-50 entfernte Gegner zu Euch herangezogen.

Während Ihr eine aktive ultimative Fertigkeit habt, werden bis zu 30-50 entfernte Gegner zu Euch herangezogen. Ungebändigte Bestie (Zornerfüllt, Super, Weltstufe IV): Wenn Ihr von einem Betäubungs-, Einfrier- oder Niederschlagen-Effekt getroffen werdet, besteht eine Chance von 40-60 %, dass automatisch 3 Sek. lang Grizzlyzorn aktiviert wird.

Totenbeschwörer

Sakrileg (Gemein, Angriff): Wenn Ihr in die Nähe einer Leiche kommt, wird jede Sekunde automatisch eine ausgerüstete Leichenfertigkeit aktiviert, die jedoch 30-40 % weniger Schaden verursacht.

Wenn Ihr in die Nähe einer Leiche kommt, wird jede Sekunde automatisch eine ausgerüstete Leichenfertigkeit aktiviert, die jedoch 30-40 % weniger Schaden verursacht. Alternde Aura (Brutal, Verteidigung): Wenn sich mindestens 5 Gegner in Eurer Nähe befinden, erhaltet Ihr eine Aura, die Gegner in der Nähe automatisch 5-15 Sek. lang mit Altern verflucht.

Wenn sich mindestens 5 Gegner in Eurer Nähe befinden, erhaltet Ihr eine Aura, die Gegner in der Nähe automatisch 5-15 Sek. lang mit Altern verflucht. Frostschrecken (Verschlagen, Vielseitigkeit): Glückstreffer: Es besteht eine Chance von 10-20 %, dass Ihr Gegner 2,5 Sek. lang mit Furcht erfüllt. Von Furcht ergriffene Feinde werden für jede Sekunde 20 % eingefroren.

Es besteht eine Chance von 10-20 %, dass Ihr Gegner 2,5 Sek. lang mit Furcht erfüllt. Von Furcht ergriffene Feinde werden für jede Sekunde 20 % eingefroren. Großes Festmahl (Zornerfüllt, Super, Weltstufe IV): Jeder Diener entzieht pro Sekunde 1,0-2,0 Essenz, verursacht aber 50-75 % Bonusschaden. Ohne Diener profitiert Ihr selbst von diesem Bonus und entzieht 5 Essenz pro Sekunde.

Jäger

Streumunition (Gemein, Angriff): Glückstreffer: Ihr habt eine Chance von bis zu 20 %, 3 Blendgranaten zu verschießen, die 26-32 physischen Schaden verursachen und Gegner 0,5 Sek. lang betäuben.

Glückstreffer: Ihr habt eine Chance von bis zu 20 %, 3 Blendgranaten zu verschießen, die 26-32 physischen Schaden verursachen und Gegner 0,5 Sek. lang betäuben. Irreführung (Brutal, Verteidigung): Wenn Ihr eine Täuschungsfertigkeit einsetzt, hinterlasst Ihr eine instabile Schattenköderfalle, die Gegner anlockt. Die Schattenköderfalle explodiert nach 6,0 Sek. und verursacht 680-1020 Schattenschaden. Dieser Effekt kann nur einmal alle 5 Sek. auftreten.

Wenn Ihr eine Täuschungsfertigkeit einsetzt, hinterlasst Ihr eine instabile Schattenköderfalle, die Gegner anlockt. Die Schattenköderfalle explodiert nach 6,0 Sek. und verursacht 680-1020 Schattenschaden. Dieser Effekt kann nur einmal alle 5 Sek. auftreten. Auffällige (Verschlagen, Vielseitigkeit): Glückstreffer: Es besteht eine Chance von bis zu 20-40 %, dass Eure Meuchelfertigkeiten Ziele 3 Sek. lang um 40 % verlangsamen und Eure Präzisionsfertigkeiten Gegner zurückstoßen.

Glückstreffer: Es besteht eine Chance von bis zu 20-40 %, dass Eure Meuchelfertigkeiten Ziele 3 Sek. lang um 40 % verlangsamen und Eure Präzisionsfertigkeiten Gegner zurückstoßen. Abscheulicher Apotheker (Zornerfüllt, Super, Weltstufe IV): Eure Angriffe haben eine Chance von 5-15 %, alle Infusionseffekte mit 40-50 % ihrer normalen Stärke anzuwenden.

Zauberer

Tal’Rasha (Gemein, Angriff): Für jedes einzigartige Element, mit dem Ihr Schaden zufügt, verursacht Ihr 3-10 Sek. lang 7-12 % mehr Schaden.

Für jedes einzigartige Element, mit dem Ihr Schaden zufügt, verursacht Ihr 3-10 Sek. lang 7-12 % mehr Schaden. Bannbruch (Brutal, Verteidigung): Nachdem Ihr Elementarschaden erleidet, erhaltet Ihr 5 Sek. lang 20-40 % Widerstand gegen das entsprechende Element.

Nachdem Ihr Elementarschaden erleidet, erhaltet Ihr 5 Sek. lang 20-40 % Widerstand gegen das entsprechende Element. Boshaftigkeit (Verschlagen, Vielseitigkeit): Wenn Ihr von einem Gegner mit einem Kontrollverlusteffekt belegt werdet, besteht eine Chance von 20-40 %, dass dieser Gegner und alle Gegner in der Nähe 3 Sek. lang mit dem gleichen Effekt belegt werden.

Wenn Ihr von einem Gegner mit einem Kontrollverlusteffekt belegt werdet, besteht eine Chance von 20-40 %, dass dieser Gegner und alle Gegner in der Nähe 3 Sek. lang mit dem gleichen Effekt belegt werden. Allmacht (Zornerfüllt, Super, Weltstufe IV): Kernfertigkeiten, die ein Geschoss abfeuern, verbrauchen all Euer Mana. Pro 35-45 zusätzlichem verbrauchten Mana feuert Ihr ein zusätzliches Geschoss ab und der Schaden wird um 3,0-5,0 % erhöht.

Kommentar der Entwickler: Eingesperrte Herzen können zwischen Spielern getauscht werden, da wir wollen, dass sich Herzen wie Erfolg für das Niederstrecken der herausfordernden boshaften Monster anfühlt. Schmuck mit boshaften Sockeln kann jedoch gehandelt werden, um sicherzustellen, dass es mehrere Quellen für Schmuck mit boshaften Sockeln gibt, die zu den eingesperrten Herzen passen, die sich Spieler verdient haben. via blizzard.com

Leider kann man die boshaften Herzen nicht stapeln, sodass sie schnell eure Kiste und euer Inventar füllen. Es gibt aber ein paar Dinge, die ihr tun könnt, damit ihr weiterhin wichtigen Loot sammeln könnt und nicht alles mit den neuen Edelsteinen verstopft ist.

Herzen zerlegen, austauschen & herstellen

Kann ich die Herzen zerlegen? Ihr könnt boshafte Herzen an Cormonds Werkbank zerlegen und boshaftes Sekret erhalten. Cormonds Werkbank findet ihr zunächst in Kyovashad, erkennbar auf der Map mit einem Tisch-Symbol und einem kleinen grünen Blatt.

Da sich die Herzen nicht stapeln lassen und ihr viele Herzen mit den gleichen Eigenschaften bekommen werdet, ist das Zerlegen sinnvoll.

Aus dem boshaften Sekret könnt ihr neue Herzen und Ansucher herstellen:

Bekomme ich die boshaften Herzen beim Zerlegen von Schmuck zurück? Nein. Wenn ihr Amulette und Ringe mit boshaften Herzen in den Sockeln zerlegt, bekommt ihr sie nicht zurück. Das ist nun anders als bei den vorigen Edelsteinen.

Auch könnt ihr sie nicht austauschen oder entsockeln. Wenn ihr ein neues, besseres Herz findet, müsst ihr also warten, dass ihr auch neuen Schmuck mit farblich passendem Sockel findet, der sich dafür benutzen lässt.

Sobald ihr ins Endgame kommt, wechselt ihr euren Build vermutlich nicht mehr so oft, sodass ihr keine Sorge vor einem Mangel an Herzen haben müsst. Zusätzlich bekommt man in den Tunneln recht viele Herzen, lediglich die schwarzen sind selten.

