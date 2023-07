Diablo 4: Season 1 macht eines der größten Probleme noch schlimmer – Das könnt ihr dagegen tun

Gestern ist Season 1 in Diablo 4 gestartet und schnell standen viele Spieler vor einem neuen Problem. Die Produkte einer neuen Spielmechanik müllen das Inventar zu, aber wir verraten euch, was ihr dagegen tun könnt.

mit Season 1 kamen eine neue Art von Edelsteinen ins Spiel: Boshafte Herzen. Sie sind die besondere Spielmechanik in Season 1 und werden nach einem harten Kampf von Boshaften Monstern fallengelassen.

Ihr könnt die Herzen wie Edelsteine in bestimmte Sockelplätze in Amuletten und Ringen einsetzen, anstelle von den Edelsteinen, die ihr sonst einsetzen würdet.

Das Sammeln der Herzen hat gezeigt, dass es schnell mal voll werden kann, denn: Es gibt nicht nur 4 verschiedene Farben, sondern darüber hinaus verschiedene Effekte, die die Herzen haben können.

Stapeln kann man die Boshaften Herzen nicht, somit müllen sie wertvollen Platz im Inventar und Lagerkiste zu. Es gibt aber ein paar Dinge, die ihr tun könnt, damit ihr weiterhin wichtigen Loot sammeln könnt und nicht alles mit Boshaften Herzen verstopft ist.

Das wird viele an das Platzproblem aufgrund der Edelsteine erinnern. Hier gab es einen Trick, um Platz sparen zu können:

Das könnt ihr tun:

Es gibt ein paar Möglichkeiten, um Platz im Inventar und euren Lagerkisten zu schaffen, oder diesen erst gar nicht zu verschwenden.

Legendäre Items liegen lassen

Ja, ihr habt richtig gelesen. Aber die sind doch besonders anfangs ziemlich wertvoll? Richtig. Und weil sie so wertvoll sind, gibt es in Diablo 4 einen Lieferservice dafür. Solltet ihr Legendaries oder Uniques finden, könnt ihr sie entspannt liegen lassen, denn: Sie werden euch in den Ladesequenzen beim Verlassen von Gebieten an eure Lagerkiste geschickt.

Ihr findet eure Items dann in den Städten, in denen eine Lagerkiste vorhanden ist – erkennbar an dem Kisten-Symbol auf der Map. Aber aufpassen, die Kiste für die nachgelieferten legendären Items hat nur 10 Plätze, also solltet ihr sie zwischendurch leerräumen.

Boshafte Herzen zerlegen

Ihr könnt Boshafte Herzen, die ihr nicht verwenden wollt, auch zerlegen. Dadurch erhaltet ihr Sekret, welches ihr wiederum zur Herstellung neuer Herzen oder sogenannter Ansucher verwenden könnt. Ansucher nutzt ihr dafür, bestimmte Feinde aufzusuchen:

Edelsteine in Itemsockel einsetzen

Um Platz zu sparen, könnt ihr die Edelsteine einfach in die leeren Sockel von Ausrüstungsgegenständen setzen, die ihr zerlegen wollt. Beim Zerlegen erhaltet ihr dann neben den Materialien der Items auch die eingesetzten Edelsteine zurück.

Alternativ könnt ihr sie auch einfach liegen lassen, oder nur die Edelsteine mit höheren Qualitätsstufen mitnehmen.

Kein „Loot-Messi“ sein

Zu Beginn startet ihr mit eurem Season-Charakter, mit einem leeren Inventar, leeren Kisten, ohne Geld und Materialien. Natürlich ist es wichtig, alles neu zu sammeln, um am Build schrauben zu können. Dennoch ist es nicht immer sinnvoll, ausnahmslos jedes Item mitzunehmen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ihr auch mal auf den einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand verzichten könnt. Ihr werdet trotzdem mit der Zeit an eure Materialien kommen, die ihr zum Aufwerten benötigt.

Ein Upgrade eurer Ausrüstung lohnt sich zu Beginn noch nicht, da ihr am laufenden Band neue, bessere Items findet. Es ist also lohnenswert, wenn ihr Materialien im Überfluss habt und die Boosts mitnehmen wollt sowie wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die Items behalten wollt.

Der Wunsch nach einem Extra-Beutel für Edelsteine bestand schon vor der Season, stattdessen kamen weitere Materialien hinzu. Ob daran noch etwas geändert wird, bleibt abzuwarten.

Heute Abend findet um 20 Uhr ein weiterer Stream statt, in dem die Entwickler auf die Anpassungen des Season-Updates und die starke Kritik, die zusammen mit den Patch Notes aufkam, eingehen:

