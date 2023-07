Diablo 4 spricht über das miserable Feedback zum Patch der Season 1 – Neuer Campfire-Termin bestätigt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist los bei Diablo 4? Das Action-RPG setzt auf Live-Service und bringt regelmäßig neue Seasons mit frischen Inhalten und Anpassungen. Die erste Season startet dabei am 20. Juli, um 19 Uhr. Der Patch zur Season ging aber bereits online – hier findet ihr die Patch Notes von Update 1.1.0 .

Was ist das für ein Stream? Es handelt sich um eine gemütliche Runde mit den Entwicklern, die sich dabei nicht ganz so gemütlichen Fragen stellen.

Am 20. Juli erscheint die Season 1 von Diablo 4 , doch der große Patch zur Season ist bereits online. Der kommt aber gar nicht gut an und Entwickler Blizzard sieht Gesprächsbedarf, der mit einem Campfire-Talk befriedigt werden soll.

