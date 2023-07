„Spielspaß wurde um 95 % reduziert“ – Diablo 4 kassiert üble Kritik nach Patch für Season 1

Oha, der neue Patch zur Season 1 von Diablo 4 kommt überhaupt nicht gut an. MeinMMO sammelt ein paar der Stimmen aus der Community.

Am 20. Juli um 19 Uhr startet Season 1 von Diablo 4. Das Update 1.1 mit vielen Änderungen ging jedoch bereits am 18. Juli online.

Entwickler Blizzard hat viele Änderungen am Spiel vorgenommen, es gab 6 neue einzigartige Items und 7 neue legendäre Aspekte. Doch die Patch Notes kamen gar nicht gut bei vielen Spielern an. Erfahrt hier, worüber gemeckert wird und was gut ankam.

„Macht jeden Teil des Spiels langsamer“

Was sagen Spieler zum Patch? Schon an den ersten Reaktionen wenige Minuten nach Veröffentlichung der Patch Notes konnte man sehen, dass die Änderungen für einigen Frust sorgten.

Auf MeinMMO haben wir Kommentare wie: „Ich glaube, der Zug ist endgültig abgefahren“ und „Ich weiß nicht so recht.“ Später kam auch noch ein „Spielspaß wurde um 95 % reduziert“ dazu.

Doch was da auf Reddit passiert, ist noch mal eine ganze Nummer größer. Der größte Thread zum Update sammelte innerhalb von 15 Stunden über 18.400 Upvotes und 7.400 Kommentare (Stand: 10:30 Uhr / 19. Juli 2023).

„Patch 1.1 macht im Wesentlichen jeden Teil des Spiels langsamer“, titelt der Threadersteller „TheMorals“ (via reddit.com). Dazu eine kleine Übersicht, um seine These zu stützen. Hier ein Auszug:

Klassen generft

Höllenflut ist langsamer

Krit-Schaden und Verwundbarkeit-Schaden generft

Erfahrungsboni wurden generft

Im Thread tauschen sich tausende Spieler über die Anpassungen aus, meckern über die zerstörte Zauberer-Klasse und dass ihr Hype für die neue Season am Boden ist.

Doch das war erst der Anfang:

Blizzard soll Season 1 verschieben 6.200 Upvotes via reddit.com

Ich lösche das Spiel, Blizzard ist zu weit gegangen 9.300 Upvotes via reddit.com

Der schlechteste Patch, den ich in 15 Jahren Gaming gesehen habe 2.500 Upvotes via reddit.com

Kritik am Verwundbarkeits-Nerf 5.000 Upvotes via reddit.com

Aufforderung, nicht weiterzuspielen 8.300 Upvotes via reddit.com



Wie so oft gehen die Meinungen dabei jedoch auch weit auseinander. Die Kollegen der GamePro haben etwa berichtet, dass sich viele Spieler vor dem Release über den Verwundbarkeits-Effekt beschwert haben, weil der zu stark war.

Was kam gut an? Zwischen den ganzen negativen Threads sticht ein Thema mit 4.500 Upvotes heraus: „Patch 1.1 Positivität“. Der Threadersteller schreibt zwar, ihm sei selbst nichts Positives aufgefallen, obwohl er die Patch Notes angeblich zweimal gelesen hat. 1.500 Kommentare sehen das aber etwas anders.

Man bekommt jetzt mehr Ansehen für Dungeons und Quest – sogar rückwirkend

Monster mit der Kälte-Verzauberung sorgen nicht mehr für 1-Hit-Einfrieren

Heilige und Vermachte Items haben jetzt maximal Level 60 bzw. Level 80

Mehr Erfahrung für den Flüsternden Baum

Lilith-Statuen und Map-Aufdeckung sind jetzt Account-weit aktiviert

Es waren auch gute und sinnvolle Anpassungen dabei. Doch der überragende Teil der Spieler, der sich aktuell zu dem Patch online äußert, ist wenig begeistert.

Blizzard hat auch direkt wieder einen Campfire-Chat für Freitag angekündigt, um über die Anpassungen zu sprechen. Man muss also abwarten, wie es in Season 1 mit Diablo 4 weitergeht.

Den Trailer der ersten Season von Diablo 4 könnt ihr euch hier ansehen:

Jetzt wollen wir auch noch eure Meinung zum Update der Season 1 von Diablo 4 hören. Was gefällt euch gar nicht, was kam bei euch gut an?

Solltet ihr in die Season reinschauen, dann findet ihr hier einen hilfreichen Guide für den Ansehen-Grind: Diablo 4: Map zeigt alle Nebenquests, die euch zu Dungeons führen – So sammelt ihr leichter Ansehen für Season 1