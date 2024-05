Diablo 4: In Season 4 könnt ihr euch das beste Item einfach craften und die Materialien gibt’s geschenkt – Fast

Zwar wurde in einem vergangenen Patch die notwendige Zahl der Funken für das Crafting von fünf auf vier reduziert, aber die muss man auch erstmal haben. Viele Spieler haben vorher dran gezweifelt, überhaupt so viele Uber Uniques als Drop zu bekommen , um sich ein neues craften zu können.

Season 4 startet am 14. Mai . Im Video erhaltet ihr einen Einblick über die Änderungen in Diablo 4:

In Season 4 bekommt ihr aber garantiert drei Prächtige Funken als Drop, wenn ihr bestimmte Aktivitäten macht. Im Livestream am 2. Mai erklärten die Entwickler, wo genau ihr die Funken bekommt.

Was sind das für mächtige Items? In Diablo 4 gibt es für alle Klassen mächtige, seltene Items, die die Builds noch stärker, oder erst recht stark machen. Die Rede ist von Uber Uniques, die ihr überwiegend bei einem bestimmten Boss als Drop bekommt .

Die Uber Uniques sind mächtige Items in Diablo 4 , die Spieler nur mit einer kleinen Chance bekommen. Seit Season 3 könnt ihr sie darüber hinaus selbst herstellen – und die Materialien für eines davon gibt’s in Season 4 (fast) geschenkt.

