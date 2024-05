Diablo 4 hat jetzt ein riesiges Problem für neue Spieler: Ihr levelt zu schnell

Mit Season 4 hat Diablo 4 etliche Überarbeitungen erhalten. Das gesamte Item-System ist verbessert worden und ihr bekommt fast im gesamten Spiel mehr Erfahrungspunkte. Genau hier steckt nun aber ein Problem, wie Spieler festgestellt haben: Wenn ihr in der Kampagne zu schnell levelt, trefft ihr irgendwann auf eine Wand.

Woher kommt der XP-Boost?

Mit den Änderungen zu Season 4 hat Blizzard die Menge an XP angehoben, die ihr auf höheren Weltstufen erhaltet.

Bereits auf Weltstufe 2 bekommt ihr jetzt 50 % mehr Erfahrung – Zuvor waren es nur 20 %.

Das heißt: Selbst ohne die besten Tipps zum Leveln kommt ihr recht zügig voran, blöderweise auch dann, wenn ihr die Kampagne spielt.

Darum ist das ein Problem: Neue Spieler sind dazu gezwungen, die Kampagne mindestens einmal zu spielen. Erst danach könnt ihr den Endame-Content besuchen, etwa die überarbeiteten Höllenfluten aus Season 4.

Während der Kampagne seid ihr allerdings darauf beschränkt, maximal Weltstufe 2 spielen zu können. Die Weltstufen 3 und 4 könnt ihr erst nach der Kampagne besuchen. Und genau hier liegt das Problem:

Gegner auf Weltstufe 2 haben maximal Stufe 50.

Ihr erhaltet irgendwann deutlich weniger Erfahrung, wenn ihr im Level über den Gegnern seid.

Durch Kampagnen- und Nebenquests erreicht ihr sehr früh eine hohe Stufe, wenn ihr auf Weltstufe 2 spielt.

Weltstufe 3 mit härteren Gegnern könnt ihr aber noch nicht freischalten.

Konkret heißt das: Wenn ihr in der Kampagne mehr erkunden wollt als einfach nur die Haupt-Quest – und dabei auf Weltstufe 2 spielt – dann überlevelt ihr zügig die Gegner. Die Kampagne wird trivial und ihr müsst euch noch einige Stunden durch die Story beißen, ehe es endlich weiter geht.

„Kann Bosse nackt besiegen und brauche nur einen Button“

In einem Beitrag auf Reddit meint ein Nutzer: Bereits am Ende von Akt 2 seien sein Freund und er auf Stufe 45 angelangt. Vor ihnen liegen also nun noch 2 Akte, die sie ohne nennenswerten Level-Fortschritt erledigen müssen. Sie werden nicht mehr stärker bis zum Ende und erledigen alle Gegner und Bosse so schon spielend, ohne Herausforderung.

Andere Spieler stimmen zu und fragen sich, warum Blizzard Weltstufe 3 noch immer nicht für die Kampagne freigegeben hat. Die Frage danach kam schon früher auf, weil das gleiche Problem bereits zu Release bestand.

Wer alle Nebenquests macht und vielleicht noch etwas erkundet, ist weit vor Ende der Kampagne auf Level 50, sogar auf Weltstufe 1. Das empfinden viele Spieler als eine gewisse Strafe:

Falls du zum Launch nicht einfach Zeug übersprungen hast, gab es dort das Problem auch schon. Ich habe Side-Content gemacht und war gut über Level 50, bevor ich überhaupt den Capstone gemacht habe. Das war nie gut designt für irgendetwas, außer die Kampagne zu rushen.

Einige Nutzer, die aus Leidenschaft die Kampagne häufiger spielen, geben Tipps aus ihrer Erfahrung. Sie sagen: Genau aus diesem Grund machen sie ausschließlich die Haupt-Quest und vielleicht 1-2 Nebenquests, die eben auf dem Weg liegen.

Für neue Spieler ist es ärgerlich, wenn sie mitten in der Kampagne stagnieren. Allgemein kommt die neue Season allerdings enorm gut an. Die Änderungen an den Items, das neue Crafting und vor allem die Höllenfluten sind genau das, was sich Fans seit einem Jahr wünschen: „Stellt euch vor, so wäre es seit Release“ – Season 4 begeistert die Spieler, weil sie einfach spielen können