Diablo 4: Spieler streiten, ob sie in Season 4 zu wenig Gold haben oder nicht – Jetzt mischt sich Blizzard ein

Viele Spieler leiden in Diablo 4 gerade unter Geldproblemen in der neuen Season 4. Nun meldet sich auf X Blizzard zu der Situation zu Wort.

Warum streiten Spieler über Gold? Season 4 in Diablo ist gestartet und schon kurz nach dem Beginn gibt es in einem Reddit-Thread Diskussionen darüber, dass Spieler zu wenig Gold haben. Auch unser Kollege Benedict hat sich bereits darüber beschwert, dass er ziemliche Goldprobleme in der Season hat.

Spieler beklagen hier vor allem, dass Tränke, Legendarys und auch Catch-Up-Gear unfassbar teuer geworden sein sollen. Andere finden die Änderungen jedoch positiv: Sie meinen, in den alten Seasons sei Gold so leicht verfügbar gewesen, dass es quasi gar keine Rolle spielte. Nun fühle es sich so an, als sei es etwas wert.

Jetzt äußert sich Blizzard selber zu der aktuellen Situation.

Situation wird im Entwicklerteam diskutiert

Was sagt Blizzard zu der Situation? Die Thematik geht auch an Blizzard nicht vorbei. Auf X antwortete nun Adam Fletcher, der Global Community Development Director, auf einen Kommentar eines Spielers. Dabei räumt er ein, dass die Situation rund ums Gold aktuell im Entwicklerteam diskutiert wird.

Wann wir jedoch ein Update dazu erhalten und was das für die Spieler bedeuten wird, ist bisher noch unklar. Bisher deutet vieles darauf hin, dass die aktuelle Goldsituation noch einmal überarbeitet werden könnte.

Wie reagiert die Community darauf? Unter dem Kommentar von Adam Fletcher auf X sind die Spieler uneinig. Viele scheinen Probleme mit dem Gold zu haben, während die andere Hälfte zufrieden zu sein scheint. So schreiben einige Nutzer unter dem Post:

torswanson7 schreibt auf X: Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich denke, die Menge an Gold ist in Ordnung. Ich hatte genug, um in Hardcore auszukommen, und es zwang mich, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist auch toll, dass Gold tatsächlich etwas wert ist. Ich persönlich denke, ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen, was Gold und Edelsteine angeht.

unknown_da74470 kommentiert wiederum auf X: Die Goldsituation macht Endgame-Crafting unmöglich

Unter den Spielern in Diablo gibt es also einige, die deutliche Probleme haben, genügend Geld zu haben. Um dem entgegenzuwirken, haben wir einen Guide für euch, der euch dabei hilft, den Geldproblemen den Kampf anzusagen! Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Diablo 4: Gold farmen in Season 4, so geht’s am besten