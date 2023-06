Diablo 4: Weltstufe 3 & 4 freischalten – So geht’s

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Effizienter ist es, so viele Gegner wie möglich in kurzer Zeit abzuschlachten und Verbesserungen aus dem riesigen Loot-Stapel zu filtern. Dort könnt ihr dann auch entscheiden, ob ihr Loot verkaufen, verwerten oder behalten solltet .

Warum sollte ich auf Weltstufe 3 spielen? Sobald ihr Weltstufe 3 erreicht habt, könnt ihr Höllenfluten in der Welt erledigen. Diese gehören zu den Endgame-Aktivitäten von Diablo 4 und sind die beste Methode, um an mehr Loot zu kommen .

Diablo 4 bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade, die Weltstufen. Nur 2 davon stehen euch von Anfang an zur Verfügung. MeinMMO erklärt, wie ihr Weltstufen 3 und 4 freischaltet und was euch das bringt.

