Alle ignorieren Keller in Diablo 4 – Dabei reichen 10 Sekunden für eine Chance auf massig Loot

Wie funktionieren die Loot-Goblins? Loot-Goblins können beim Killen guten Loot droppen. Dabei wehren sich die Goblins nicht gegen die Spieler, sondern rennen vor denen weg, was den Kampf gegen sie in offenen Gebieten durchaus nervig macht.

Was sind die Keller? Seit ihr in Sankturio unterwegs, dann begegnen euch auf der Map Symbole von kleinen Türen. Das sind die Keller und dort könnt ihr hineingehen. Meistens sind die Begegnungen unspektakulär und man muss lediglich die Monster im Raum erledigen.

In Diablo 4 gibt es viele Möglichkeiten, Loot zu ergattern. Orte, an denen ihr wahrscheinlich schon vorbeigelaufen seid und ignoriert habt, sind die Keller. Warum ihr aber in jeden Keller zumindest hereinschauen solltet, erklären wir euch hier.

