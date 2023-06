Diablo 4: „Ich will das nicht alles nochmal machen“- Spieler investieren dutzende Stunden, müssen das bald wieder tun

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 kommt eigentlich äußerst gut an und begeistert die Spieler. Blizzard ist seit Release dabei, Probleme zu beheben und Unebenheiten auszubügeln. Auch was die Season betrifft, kann es also noch zu Änderungen kommen.

Wie könnte Blizzard das lösen? Das erneute Grinden sei laut vieler Spieler gar nicht so sehr da Problem. In Seasons gehe es schließlich darum, möglichst schnell und als erster möglichst weit zu kommen. Da gehört Wiederholung durchaus dazu.

Die Boni von den Lilith-Statuen sollen vorhanden bleiben, sodass ihr diese nicht noch einmal alle suchen müsst, genau wie der Kampagnen-Skip , sodass ihr direkt ins Endgame einsteigen könnt. Das bestätigten die Entwickler in einem langen Stream vor Release (via YouTube ). Ihr müsst die Kampagne sogar mindestens einmal irgendwann abgeschlossen haben, um auf die Season-Inhalte zugreifen zu können. Alles andere müsst ihr neu sammeln.

Was verliere ich? Grundsätzlich verliert ihr den gesamten Fortschritt für das Ansehen in den verschiedenen Regionen sowie die Erkundung, zumindest nach aktuellen Informationen. Das heißt, dass ihr folgende Dinge neu freischalten müsst:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die Spieler konnten nun schon einige Stunden in Diablo 4 investieren. Viele widmen sich dem Endgame, aber der Weg dorthin ist für alle ziemlich lang. Nun befürchten die Fans: das müssen sie alles nochmal machen, denn in Season 1 soll der Fortschritt zurückgesetzt werden.

Insert

You are going to send email to