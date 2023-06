Diablo 4: Endgame Content im Überblick – Diese Aktivitäten gibt’s nach der Kampagne

Viele Spieler freuen sich in Diablo 4 am meisten aufs Endgame und Diablo 4 bietet dabei allerlei Aktivitäten nach der Kampagne. Einen Überblick des Endgame Contents haben wir euch zusammengefasst.

Was kann man im Endgame machen? Viele Spieler erreichen mittlerweile das Endgame in Diablo 4. Nach den vielen Akten der Hauptstory gibt es noch einiges zu tun, und man schaltet neue Schwierigkeitsgrade und neue Aktivitäten frei.

Dabei gibt es viele verschiedene Aktivitäten, wie PvP, Dungeons oder Aufträge. Einen Überblick aller Aktivitäten nach der Kampagne seht ihr hier:

Max-Level erreichen

Nach der Kampagne habt ihr wahrscheinlich noch nicht das maximale Level erreicht. Ab Level 50 schaltet ihr das Paragonbrett frei, was euch im Endgame noch mehr Möglichkeiten für Character-Builds ermöglicht.

Wie ihr schnell Level 100 erreicht, seht ihr in diesem Video:

Der Baum des Flüsterns

Was kann man da machen? Der Baum des Flüsterns ist das Kopfgeldsystem in Diablo 4. Bei dem Baum bekommt man Aufträge, die man in der Welt erfüllen muss. Als Belohnung erhaltet ihr dann neben Loot und Gold auch Gefälligkeiten.

Diese Gefälligkeiten könnt ihr beim Baum gegen verschiedene Truhen eintauschen, durch die ihr sehr guten Loot erhalten könnt.

Welt-Event: Höllenflut

Was ist die Höllenflut? Habt ihr die Weltschwierigkeit Alptraum nach der Kampagne freigeschaltet, kann an bestimmten Orten die Höllenflut passieren. Dies ist ein Welt-Event, bei dem an verschiedenen Orten der Open-World für eine Stunde Wellen von starken Gegnern spawnen und Spieler attackieren.

Diese Kämpfe sind schwierig, lohnen sich aber, denn die Gegner können Glut -Items droppen. Solltet ihr mit der Glut aber sterben, verliert ihr die Glut und könnt sie nicht mehr aufheben.

Mit der gesammelten Glut könnt ihr spezielle Truhen öffnen. Diese Truhen enthalten immer spezifische Arten von Loot und eignen sich hervorragend, wenn ihr eine bestimmte Art von Ausrüstung sucht.

Weltbosse

Was sind Weltbosse? Weltbosse sind riesige Gegner, die eine spezifische Spawn Location in der Open World haben und nur zu gewissen Uhrzeiten spawnen. Weltbosse sind gigantische Gegner, mit denen nicht zu spaßen ist und für die man ein gutes Build braucht. Allein ist ein solcher Boss kaum machbar, und ihr solltet genug Möglichkeiten für das Heilen und Überleben dabeihaben.

Gameplay zum Weltboss Ashava seht ihr hier:

Alptraum-Dungeons

Was sind Alptraum-Dungeons? Mit Alptraum-Siegeln könnt ihr verschiedene Alptraum-Dungeons betreten, die gefüllt sind mit vielen schwierigen Gegnern und einer Menge Loot.

Die Alptraum-Siegel bestimmen verschiedene Modifikatoren für die Dungeons, die dann schwieriger werden. Schaltet ihr neue Weltschwierigkeiten frei, dann schaltet ihr auch neue Alptraum-Dungeons frei.

Felder des Hasses – PvP

Was sind die Felder des Hasses? Die Felder des Hasses sind eine spezielle Zone für das PvP in Diablo 4. In diesen Zonen kann man sich mit andern Spielern und deren Builds messen. Im PvP bekommt man dann Materialien, die man gegen kosmetische Gegenstände eintauschen kann.

Auch eine kompetitive Rangliste wird es wohl in Diablo 4 geben, die laut Entwicklern aber auf gewissen Herausforderungen basiert.

Die Seasons

Wie auch schon in Diablo 3 wird Diablo 4 auch Seasons bekommen. Die Saison 1 wird erst später nach dem Release kommen und soll 3 Monate dauern. In diesen Saisons könnt ihr euch neue kosmetische Inhalte verdienen. Dabei müsst ihr gewisse Herausforderungen erfüllen.

Mit den Seasons kommt auch der Battle Pass in Diablo 4 und bietet viele kosmetische Items zum Freischalten. Dabei gibt es mehrere Varianten des Battle Pass. Eine kostenlose Version und eine Premium-Version, bei der man mehr freischalten kann.

Wenn man den Season-Content spielt, startet man immer mit einem Level 1 Charakter und spielt die diversen Herausforderungen. Jede Season resettet dabei den Content und bringt einen neuen Battle Pass und neue saisonale Belohnungen mit sich.

Habt ihr euch noch nicht für eine Klasse entschieden oder wollt eine neue starten? Dann hilft euch unsere Tier-Liste zu den Klassen in Diablo 4.