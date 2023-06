Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

Tipps beim Kampf eines World Boss: Die Weltbosse haben es in sich und sind nicht für Helden gedacht, die kaum gelevelt sind oder schlechte Ausrüstungen besitzen. Solltet ihr also eines dieser Biester herausfordern wollen, dann sorgt dafür, dass:

Wann spawnt ein World Boss? Befindet ihr euch in der Nähe der Locations, ploppt ein 15-minütiger Timer auf und navigiert euch zur Arena, in der der jeweilige Boss spawnen wird. Ein genauer Timer existiert bislang noch nicht.

Zudem sollte euer Held auch schon vorangeschritten sein und ein guten Build besitzen, denn egal in welcher Schwierigkeitsstufe ihr euch befindet, diese Dämonen sind zäh. Wir zeigen euch nun, wo ihr die Weltbosse finden könnt und was ihr am besten beachten solltet.

Was ist ein World Boss? Ein Weltboss ist ein gigantischer Abkömmling der Hölle und gehört passend zu seiner Größe auch zu den gefährlichsten Gegnersorten, die Sanktuario so zu bieten hat – dennoch lohnt sich die Jagt nach ihnen, da sie viel Loot springen lassen.

