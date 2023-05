Diablo 4: Battle Pass – Alles zum Preis, den Inhalten und wie er funktioniert

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wie viel kostet der Battle Pass in Diablo 4? Der Battle Pass wird in Diablo 4 drei Optionen bieten:

Bislang gab es nur wenige Infos bezüglich des Battle Passes, doch Blizzard hat in dem Entwickler-Livestream vom 10. Mai mehr Einsicht in die Funktionen, den Preis und sogar Inhalte geliefert.

Was ist ein Battle Pass in Diablo 4? In Diablo 4 werdet ihr die Möglichkeit haben neben saisonalen kostenlosen Content auch Battle Passes zu erwerben. Diese werden euch kosmetische Items für eure Helden und Mounts bieten sowie euch mit Boni versorgen, die eure Reise durch Sanktuario bequemer gestalten sollen.

Diablo 4 wird nach seiner Kampagne einen Battle Pass bieten, der euch in kommenden Seasons kosmetische Items und Skins für eure Helden bescheren wird. Nun wurden endlich mehr Infos bezüglich des Features offenbart und wir zeigen euch wie er funktioniert und was ihr vom Battle Pass von Season 1 erwarten könnt.

