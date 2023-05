Diablo 4: Entwickler-Livestream über den Battle Pass, Cosmetics und Seasons startet heute Abend – Alles was ihr wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Worum geht es in dem Stream? In einem Blog-Post von Blizzard berichten die Entwickler von dem kommenden Stream. Dieser soll jedoch keine Gameplay-Elemente enthüllen, sondern:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wir von MeinMMO werden auch dabei sein und begleiten euch live in unserem Ticker mit den wichtigsten Infos. Markiert euch also unseren Beitrag und kommt am Abend zum Livestream zurück.

Insert

You are going to send email to