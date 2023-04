Spieler sorgen sich um Skins in Diablo 4 – Glauben, sie könnten das Spiel ruinieren

Diablo 4 kommt seinem Release immer. Spieler diskutieren nun über mögliche Dinge, die Probleme machen könnten. Ein großer Punkt sind Skins und der Shop, denn dieser wird von vielen Fans skeptisch angesehen.

Was ist das für ein Shop? Es handelt sich hierbei um den Ingame-Shop von Diablo 4. Dieser soll jedoch nicht so wie in Diablo Immortal auf P2W ausgelegt sein. Ihr könnt nur Skins für euren Helden erwerben, damit dieser schick aussieht. Während einige Spieler kein Problem mit dem Feature haben, glauben andere jedoch, dass dieses noch zu Problemen im neuen Hack&Slay führen könnte. Wir zeigen euch, warum.

Ihr müsst aber keine Skins in Diablo 4 kaufen, ihr könnt euren Helden auch so nach euren Wünschen gestalten und anziehen:

Spieler befürchten, Skins könnten Diablo 4 ruinieren

Was sagen die Spieler? Die Fans von Diablo 4 hoffen auf Reddit, dass Blizzard keine “grellen Cosmetics” auf den Markt oder in Battle Passes werfen wird. Enochite verfasst in einem großen Thread seine Befürchtungen:

Ich habe zu viele MMO-Welten gesehen, die mit übertriebenen Cosmetics komplett ruiniert wurden. ESO kommt mir in den Sinn. Eine großartige, schöne, immersive Welt, die in überfüllten Gegenden irgendwie auseinanderfällt, wo es einfach so aussieht, als hätten die 80er meinen Bildschirm mit fluoreszierenden Skins und Reittieren vollgepackt, die aussehen, als wären sie von 8-Jährigen entworfen worden. Ähnliches bei Lost Ark. Ich liebte das Spiel, bis ich anfing, weibliche Charaktere herumlaufen zu sehen, die in ihren Höschen im Bett lagen. via Reddit

Enochite ist jedoch nicht der einzige mit Sorgen darüber, dass Blizzard seine immersive Welt gegen die Wand fahren könnte:

“Exakt! Ich werde so etwas wie Weihnachtsmann-Skins usw. hassen … besonders in Spielen mit dunklen Themes wie in diesem.” – meint iNyxLadis

“Oh Gott nein. Ich hoffe, sie ruinieren das Spiel nicht, indem sie diese dummen Fortnite-Skins hinzufügen.” – denkt sich Serenity_Estate

“Ja, mein Interesse an Lost Ark ist irgendwie gestorben, als ich anfing, Leute in Teletubbies-Outfits herumrennen zu sehen. Es sieht einfach so lächerlich aus.” – fügt Mr_Brain_Consumer hinzu

Es gibt aber auch User, die sich gute Skins und Veränderungen passend zu Ereignissen in der realen Welt vorstellen können. Krampus-Skins oder Weihnachtshüte für Schatz-Goblins sind Beispiele, wie Blizzard temporär festliche Stimmung erzeugen könnte, ohne die immersive Welt zu beeinträchtigen

Wie ist es in Diablo Immortal? Auch das Mobile-Spiel “Diablo: Immortal” bietet in seinem Shop coole Skins, die man für Echtgeld erwerben kann. Guckt man sich nun die Skins an, merkt man, dass diese die Welt nicht stark beeinträchtigen. Gruselige, entstellte und vor allem passende Ornamente können euren Helden mächtig aussehen lassen.

Eine lebendige Statue Ein teuflischer Kreuzritter Ein lebendige Leiche mit klagenden Seelen

Da also Blizzard mit Immortal beweist, dass sie gute Skins erschaffen können, wird nur der Release zeigen, wie gut sie es in Diablo 4 umsetzten werden.

Habt ihr auch Sorgen, dass Blizzard mit seinen Skins für Diablo 4 die immersive Welt gefährden könnte? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

